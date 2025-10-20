VIDEO | Santos Borré marcó gol y Carbonero dio asistencia en triunfo de Internacional de Brasil

Victoria de Internacional de Porto Alegre con sabor colombiano. Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, fueron figuras en el triunfo 2-0 sobre Sport Recife por la fecha 29 de la Liga de Brasil, en la que el equipo Colorado quedó en el puesto 14 con 35 puntos.

Borré y Carbonero, quienes estuvieron recientemente con la Selección Colombia, salieron al campo como titulares, compartiendo ataque. Además, Borré lució la cinta de capitán, un aspecto no menor para el colombiano en sus 67 partidos con el cuadro brasileño.

Borré abrió el marcador

Sobre el minuto 24 del encuentro, Vitnho desbordó por banda derecha y luego envió un pase al centro del área para la posterior definición del colombiano, quien entró casi que solo a zona de remate.

Este fue el octavo gol en el temporada para el barranquillero en 38 partidos jugados. Por su parte, fue el número 19 desde que desembarcó en Internacional.

Carbonero, asistencia y figura del partido

El ex Once Caldas, y quien está a préstamo en Internacional desde Racing de Argentina, terminó siendo elegido como la figura del partido contra Sport Recife. El oriundo de Santander de Qulichao puso una gran asistencia al minuto 68′ para que Bruno Henrique definiera sobre el segundo sector.

En los últimos tres partidos, el extremo de 26 años ha hecho dos pases de gol y una anotación. En 31 partidos con Internacional, ha aportado 7 goles y 2 asistencias.

Buen momento el que viven ambos colombianos en el equipo brasileño, que a nivel de resultados no marcha en la mejor posición. Será clave para ambos jugadores mantener el buen nivel de cara a seguir conformando la Selección Colombia y luchar por tener un cupo en el Mundial 2026.