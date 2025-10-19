Colombianos “incumplieron con la fecha de regreso estipulada” y sufrieron castigo en México

Cruz Azul consiguió una importante victoria sobre América de México durante la fecha 13 de la Liga MX, con anotaciones de Gabriel Fernández e Ignacio Rivero. El gol para la visita lo marcó Brian Rodríguez. El partido tuvo la particularidad de que dos colombianos, habitualmente titulares inamovibles, fueron suplentes por decisión técnica.

De acuerdo con el entrenador Nicolás Larcamón, existieron motivos que lo llevaron a tomar esta determinación, que, por fortuna, no le costó puntos ‘La Maquina’ en la Liga MX, donde marcha en la segunda posición con 28 puntos, tres menos que Toluca, que el líder.

Kevin Mier y Willer Ditta, suplentes con Cruz Azul

Durante la rueda de prensa posterior al enfrentamiento, el entrenador Nicolás Larcampón fue consultado sobre Kevin Mier y Willer Ditta, quienes se unieron al club en el transcurso de la semana tras el parón FIFA donde fueron convocados por el técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para los compromisos amistosos en territorio estadounidense.

Así se refirió el director técnico sobre la situación:

“Estuvieron en la convocatoria con la selección, quizás incumplieron con las fechas de regreso que teníamos estipuladas y a partir de ahí se perdieron dos de los tres entrenamientos que podían presenciar para la preparación de este partido; y lógicamente sea quien sea el rival que tengamos al frente, acá el colectivo es el que nos hará trascender, y a partir de ahí, tomé la decisión, más allá de lo relevante que resultaba el compromiso para todo el club y la institución y sobre todo para la afición”, explicó el entrenador argentino.

“Tomé una decisión verdaderamente difícil, pero que era lo mejor para tener la totalidad del equipo en la línea que necesitamos para ambicionar", aseguró.

“Hay que destacar que Kevin y Willer no llevan diez días en el club, llevan un tiempo prolongado y no tienen episodios de este tipo, por lo cual es simplemente una decisión para este partido, y no hay ninguna cuestión más allá de eso. Confío totalmente en Kevin y Wil”, finalizó el entrenador.

"SE PERDIERON 2 DE LOS 3 ENTRENAMIENTOS" 🗣️⚽🇨🇴



Willer Ditta ingresó para el segundo tiempo por Jorge Rodarte, mientras que Kevin Mier no tuvo minutos en campo. No obstante, la reacción del portero santandereano cuando su equipo recibió el gol, se volvió rápidamente viral a través de redes sociales.

Esta fue la reacción de Kevin Mier con el gol de América de México, que significó la ventaja parcial para ‘Las Águilas’:

Próximo partido de Cruz Azul

El siguiente desafío para el equipo de los colombianos será el martes 21 de octubre desde las 8:00 pm ante Necaxa, en calidad de visitante.