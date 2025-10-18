Néstor Lorenzo envió emotivo mensaje a la Selección Colombia tras lograr bronce en Mundial Sub-20

La Selección Colombia consiguió por segunda vez en la historia la medalla de tercer puesto de la Copa del Mundo Sub-20 tras vencer 1-0 a Francia, con anotación de Óscar Perea, en el penúltimo último partido de la competencia. La final entre Argentina y Marruecos se disputará el domingo 19 de octubre a partir de las 6:00 pm.

La anterior vez que ‘La Tricolor’ consiguió el podio, fue en 2003, cuando figuras como Yulián Anchico, Abel Aguilar, Macnelly Torres, Harrison Otálvaro, Freddy Guarín, entre otros, conformaron la selección que quedó eliminada en la semifinal ante España, y, posteriormente, derrotó a Argentina en el compromiso por el tercer lugar.

Néstor Lorenzo, y su mensaje para los jugadores de la Selección Colombia Sub-20

Unos minutos después de conseguir la victoria y colgar en sus cuellos la medalla de bronce, el entrenador de la Selección Colombia de Mayores desde junio de 2022, Néstor Gabriel Lorenzo, le dedicó unas palabras al equipo juvenil, al publicar en su cuenta oficial de Instagram el siguiente post:

“Felicitaciones muchachos!! Estar en el podio de una Copa del Mundo habla del buen trabajo de equipo entre jugadores, cuerpo técnico, directivos y el apoyo del hincha que siempre está”, aseguró el entrenador argentino, campeón con Melgar en el fútbol peruano.

“La historia se construye paso a paso, y así, con trabajo, fe, disciplina, carácter, enfoque y mentalidad, los retos serán cada día mayores para Colombia“, complementó el director técnico en su mensaje.

“Disfrutamos del camino en cada partido, gracias otra vez“, finalizó.

¿Cuándo vuelve a dirigir Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de mayores?

El combinado nacional tiene dos compromisos amistosos restantes en 2025, aunque lo más probable es que el rival para uno de ellos sea reemplazado, debido a que disputará el repechaje de África.

El primero es ante Nueva Zelanda en Chase Stadium, Fort Lauderdale, de Florida, en Estados Unidos, el sábado 15 de noviembre, a partir de las 7:00 pm (hora Colombia).

El segundo, previamente programado con Nigeria, es el que sería reemplazado. Sin embargo, esto aún no es oficial y el encuentro sigue pactado para el martes 18 del mismo mes, desde las 8:00 pm en Nueva York.