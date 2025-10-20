Cafeteros del Quindío preocupados por efectos de la tensión entre los presidentes de USA y Colombia

Armenia

Preocupación en los líderes gremiales del Quindío por los efectos que pueda traer en muchos aspectos, pero en especial en la economía y en las exportaciones de productos agrícolas la crisis diplomática en Colombia y Estados Unidos por las recientes afirmaciones, declaraciones, y publicaciones de los presidentes Donald Trump de USA y Gustavo Petro de Colombia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Faber Buitrago, líder gremial cafetero del Quindío que expresó “Altamente preocupados nos encontramos los productores del sector agropecuario, pues no solo de café, sino también de aguacate, de flores, de frutas, porque Estados Unidos es uno de los principales mercados que tenemos para generar la actividad económica.

Tensiones diplomáticas

El líder gremial agregó “estas tensiones diplomáticas que hay y las recientes declaraciones del gobierno americano en imponer unos aranceles para Colombia, pues nos tienen preocupados y a la expectativa que va a pasar.

Porque paralelamente que ha pasado, Brasil ya tiene esas tarifas arancelarias del 50% y el café brasileño se ha visto estancado en su exportación, no ha podido ingresar fluidamente al mercado americano porque realmente es un producto que se ha encarecido para la industria y para el consumidor final en los Estados Unidos.

Moderación en el lenguaje

Pidiéndole al gobierno colombiano una moderación en el lenguaje con Estados Unidos y sobre todo establecer los canales diplomáticos, pero vemos todas las consecuencias, se han roto y ahora viene una situación similar a Brasil, donde puede tener los productos de nosotros un alza arancelaria y eso hace que perdamos competitividad en el en el mayor mercado que tenemos en el caso de los cafeteros.

Recuerde que el mercado americano consume casi el 45% del café que exportamos y es muy difícil acomodar en el corto y mediano plazo ese volumen de café.

¿Qué pasa?

Faber Buitrago, líder gremial cafetero del Quindío explicó “Cuando hay un exceso de producto, no hay salida, nos afectamos los productores directos porque no hay a quién venderle y así puede estar el precio muy elevado, pero si no hay comercialización, pues la actividad económica se deprime y viene por consiguiente consecuencias nefastas que es la paralización de la actividad, pérdida de empleo y por supuesto, la economía del país, porque recordemos que en este momento la actividad cafetera es una de las que más jalona la economía del país por todo lo que implica en el flujo circular de la economía.

Lo que más está preocupando es que Brasil ha moderado el discurso, el presidente Lula ya ha enviado a hablar con el secretario de Estado, una avanzada diplomática para restablecer otra vez ese comercio, bajar aranceles.

Entonces, creemos que la estrategia del mercado norteamericano es bajar los aranceles de su proveedor más importante agrícola, entre eso es el café que es de Brasil para no afectar la industria norteamericana y no afectar el consumidor final, porque hoy que se está viendo los Estados Unidos, se está viendo que el café con esos aranceles no es asequible a los consumidores y se está afectando pues la economía también norteamericana.

Hacemos un llamado no solo al gobierno nacional, sino a todos los gremios, a la opinión pública, a que acompañemos este restablecimiento de los canales diplomáticos, la moderación del discurso. Está bien tener ideologías diferentes, pero la ideología no puede comprometer, toda la actividad económica de un país y paralizarlo y llevarlo al caos.

Mirar hacia China requiere tiempo

Cuando decimos, “No, tranquilo que hay otros mercados.” Estábamos mirando a China que es el que uno dice por la población que es un mercado potencial, pues apenas allá estamos exportando el 2% de lo que producimos de café, entonces es un mercado que apenas se está conquistando y que eso tiene que demandar unos esfuerzos importantes tanto gubernamentales como de gremios para ingresar a estos mercados asiáticos y poder en algún momento equilibrar pues esa oferta que tenemos de café.

Entonces, rogamos que se restablezcan estos canales diplomáticos, que se siga el ejemplo que hace Brasil, que también es un gobierno de izquierda, pero ha activado precisamente el interés general sobre el particular y antes de la ideología, hay que defender a la población y a la economía del país.