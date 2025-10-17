Colombia será sede del World of Coffee y el Mundial de Cafés Filtrados en 2027

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón confirmó que Colombia será la sede del World of Coffee, la principal feria internacional del café en el mundo, un evento de talla mundial que llegará por primera vez a América Latina en el 2027.

Dijo que el evento se efectuará del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2027 en la ciudad de Bogotá.

Bahamón afirmó que este importante anuncio marca una nueva etapa en la alianza entre la SCA y la FNC, que trabajarán conjuntamente para reunir a los profesionales y competidores más destacados del mundo del café especial en América Latina como lo es Colombia, quien se ubica como uno de los principales países productores de café del planeta.

Asimismo, el país contará con la presencia del Campeonato Mundial de Brewers Cup 2027 lo que significará el regreso de una competencia mundial de café a Bogotá, donde en 2010 se celebró el Campeonato Mundial de Baristas, hace ya diecisiete años.

“El anuncio de estos grandes eventos para 2027 subraya el compromiso compartido entre la SCA y la FNC de ampliar las oportunidades dentro de la economía del café especial en laregión”, afirmó Yannis Apostolopoulos, CEO de la SCA.

“Con World of Coffee y el World Brewers Cup, daremos la bienvenida a empresas líderes, profesionales y apasionados innovadores a Colombia, un país productor dinámico, reconocido por su cultura de excelencia. Famosa por sus aromas intensos y perfiles equilibrados, Colombia se mantiene a la vanguardia del café especial. World of Coffee destacará el crecimiento interno del consumo de café y abrirá las puertas del país al mundo para que vivan y saboreen Colombia en primera persona. Juntos, estos eventos reafirman la dedicación de la SCA a promover la prosperidad y la excelencia en todas las regiones productoras de café del mundo,” concluyó el dirigente cafetero