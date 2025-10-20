Ecopetrol suspende operaciones en el Catatumbo por ola de violencia

Cúcuta

Ecopetrol informa que, ante los reiterados hechos delictivos protagonizados por bandas dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, se suspendieron las operaciones en la zona norte del Campo Tibú y evalúa su permanencia en la región del Catatumbo.

Durante lo corrido del 2025, la empresa ha sido víctima de siete intrusiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras KM-16 del municipio de Tibú en Norte de Santander, en donde fueron hurtados más de 1.327 barriles de crudo, lo cual compromete la viabilidad de las operaciones en este territorio.

Con la suspensión de las operaciones en la zona norte del campo, se genera un impacto en la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios con empresarios de la localidad.

Le podría interesar: Escepticismo por acuerdo de no agresión entre bandas criminales en Cúcuta

Estos hechos violentos y la constante presencia de los Grupos Armados Organizados en los campos Tibú y Sardinata, ponen en riesgo la producción de 1.400 barriles de petróleo por día y 900 mil pies cúbicos diarios de gas que producen estos activos.

Este gas abastece la totalidad del servicio público domiciliario del municipio de Tibú y el 25% del gas que se consume en la ciudad de Cúcuta.

Por ahora, se desconoce cuanto tiempo se mantendrá suspendida la operación al norte del departamento y las implicaciones sociales, económicas y de desarrollo social que tendrá para el departamento.

Ecopetrol hace nuevamente un llamado a las autoridades locales y nacionales para que garanticen la seguridad de la región y se den las condiciones necesarias para que pueda continuar generando oportunidades de progreso y desarrollo para el Catatumbo.

Otras noticias: Contingencia en planta regasificadora no generó impacto en abastecimiento de combustibles: Ecopetrol