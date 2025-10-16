Ola de agresiones contra alférez de tránsito en Cúcuta

Cúcuta

Los reguladores viales que comenzaron a trabajar en las vías de la ciudad de Cúcuta denunciaron a Caracol Radio una serie de agresiones de las que son víctimas en el ejercicio de su trabajo.

Luego que uno de ellos identificado como Aníbal Becerra fuera atropellado al llamar la atención de un conductor en el centro de la capital nortesantandereana, los trabajadores dejaron ver una serie de situaciones que les ocurren a diario.

Uno de ellos dijo “nosotros estamos cumpliendo con las orientaciones desde la secretaria de tránsito con el fin de contribuir en la movilidad y seguridad en las vías pero la intolerancia y la agresión son la constante en el día a día”.

Otro dijo “en el caso de los vehículos de servicio público los conductores de Trasan son los más violentos y agresivos. ya hemos tenido muchos casos con ellos y es una constante. No aceptan las orientaciones ni las recomendaciones que les hacemos de manera permanente”.

Mientras el lesionado se recupera en una clínica de la ciudad, las autoridades de tránsito evalúan acciones para llamar la atención de los conductores agresores en la ciudad.