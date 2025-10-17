Escepticismo por acuerdo de no agresión entre bandas criminales en Cúcuta

Cúcuta

Luego de la revelación que hizo en exclusiva Caracol Radio, sobre el pacto de no agresión entre bandas criminales que buscan una mesa de diálogo con el gobierno nacional, la Ong Progresar llamó la atención sobre las implicaciones de ese proceso.

Su director Wilfredo Cañizares dijo a Caracol Radio que “hay que hacer una valoración de lo que este gobierno ha hecho con la instalación de mesas para buscar un dialogo socio jurídico con bandas delincuenciales. En la ciudad tenemos unas situaciones distintas a Medellín, Buenaventura y en Barranquilla”.

Expresó que “es una propuesta interesante que debe apuntar a solucionar los problemas de fondo de criminalidad organizada que tiene la ciudad”.

“Nosotros tenemos una dificultas y es que la delincuencia que tenemos en la ciudad, todas estas bandas no tienen estructuras organizadas, son bandas que responden al tema de microtráfico y extorsión. No tienen unas delegaciones formadas. No tienen como afrontar una mesa de diálogo con unas propuestas, son estructuras que dependen de unas estructuras que las dirige” expresó el líder.

Pero advirtió que “las personas que están al frente son consumidores, realmente no tienen un perfil para abordar un proceso de diálogos. Eso es un proceso muy complicado. Independiente de las representaciones jurídicas que tengan. Hay que hablar con los criminales y bandidos que dicen ser los jefes”.

“Es posible que se deje de asesinar o que se pare una guerra como la que se estaba desarrollando entre los mexicanos y Porras, sobretodo porque los jefes están presos. Es mas fácil que desde la cárcel se pongan de acuerdo para no atacarse” advirtió.

Señaló que “más allá de eso, lo que nos interesa frente a la criminalidad que tiene la ciudad, como abordarlo para resolverlo con estos personas que no tienen ningún perfil para hablar con el gobierno nacional”.

“Esta apuesta del gobierno nacional la aborda la oficina del Comisionado de Paz, es muy importante si una mesa de dialogo socio jurídica se instala en la ciudad es muy importante que el accionar de la fuerza publica no se detenga” indicó.

Finalmente advirtió que “aquí no se puede pactar un acuerdo con unas bandas para bajar el número de homicidios, para bajar el nivel de violencia, producto de un pacto y no producto de la acción de la autoridad, o producto de una estrategia de lucha contra la criminalidad, que el resultado sea bajar los homicidios”.