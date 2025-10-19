Dos hechos violentos en elecciones de consejos juveniles

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander reportaron dos alteraciones del orden público en desarrollo de las elecciones de Consejos Juveniles en esta zona del país.

El primero de ellos se presentó en el municipio de El Tarra, donde un hombre en el casco urbano empezó a realizar disparos.

El hecho provocó una estampida de los jóvenes votantes que se encontraban cerca del parque principal de esa localidad.

La acción más grave se presentó en el corregimiento de La Gabarra, área rural del municipio de Tibú, donde un grupo de subversivos perteneciente a una de las organizaciones que delinque en la zona incursionó en el lugar, realizó un hostigamiento que generó la respuesta de la fuerza pública.

Minutos de miedo vivió la población civil al ver a los integrantes del grupo armado ingresar al corregimiento muy cerca de uno de los puestos de votación.

En medio de este panorama, las autoridades entregaron un balance favorable de la realización de los comicios en esta zona del país.