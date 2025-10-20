¿Por qué balearon a pareja dentro de un carro en Barranquilla?: esto se sabe

El carro donde iba la pareja y el lugar del ataque.

Más detalles se van conociendo sobre la pareja baleada en Carrizal que dejó a una mujer sin vida, identificada como Daniela Carolina Téllez Tamasco, de 31 años, y a un herido, llamado Keyner Jesús Navarro Solano, de 29 años.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El ataque

Lo que dice la Policía es que la pareja iba en un vehículo de color blanco por la calle 50 con carrera 3, en Carrizal, cuando sicarios los abordaron y les dispararon.

Las víctimas fueron llevadas al Camino Ciudadela 20 de Julio, donde se confirmó el deceso de la mujer, mientras que el hombre está siendo atendido.

¿Qué dice la Policía?

Las investigaciones apuntan de que el hecho podría tratarse de una disputa entre las bandas de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ ya que Keyner Jesús Navarro, al parecer, sería presunto miembros del último grupo ilegal, además que cuenta con tres anotaciones judiciales. El General Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla entregó detalles.

“Adelantamos la investigación de este hecho sicarial donde fue asesinada una mujer y su acompañante resultó herido. De manera preliminar, establecimos que el hombre tiene anotaciones por tráfico de estupefacientes, violencia contra servidor público y porte ilegal de armas. Además, podría estar vinculado al grupo ‘Los Pepes’, lo cual está en verificación”, explicó.

Se conoció que Navarro Solano tiene tres anotaciones judiciales: una por porte ilegal de armas, otra por ataque contra servidor público y una última por estupefacientes.