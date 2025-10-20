Pareja que iba en carro es baleada, en Barranquilla: una de las víctimas murió

El carro donde iba la pareja y el lugar del ataque.

En la tarde de este domingo 19 de octubre, una pareja que se desplazaba en un carro particular por el barrio Carrizal, suroccidente de Barranquilla, resultó baleada por sicarios en motocicleta. El caso se reportó sobre la calle 50 con carrera 3, del mencionado sector.

Lo que dice el informe preliminar de las autoridades es que un hombre, identificado como Keyner Jesús Navarro Solano, de 29 años, y una mujer, iban en un vehículo de color blanco, cuando fueron interceptados por motorizados, y el parrillero desenfundó un arma de fuego, y la accionó contra la pareja.

Historial delictivo de una de las víctimas

En el lugar las víctimas resultaron gravemente heridas, por lo que tuvieron que ser llevadas al Camino Ciudadela 20 de Julio, donde los médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien tenía una edad promedio entre los 25 y 30 años.

Se conoció que Navarro Solano tiene tres anotaciones judiciales: una por porte ilegal de armas, otra por ataque contra servidor público y una última por estupefacientes.

Asimismo, que en esa zona donde fue el atentado, confluyen las bandas de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, por lo que las autoridades están investigando esta hipótesis.