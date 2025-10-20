Millonarios en estado crítico recibe a Bucaramanga por Liga: fecha, hora y cómo seguir

Millonarios jugará el compromiso más importante del segundo semestre ante Atlético Bucaramanga durante el cierre de la fecha 16 de la Liga Colombiana en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los dirigidos por el técnico Hernán Torres, deben ganar para no quedar sin posibilidades de acceder a los cuadrangulares finales.

Le puede interesar: Tabla de posiciones Liga colombiana

En caso de que ‘El Leopardo’ se imponga, Millonarios pondrá fin a nueve temporadas consecutivas clasificando a los cuadrangulares finales. La última vez que no consiguió esta hazaña, fue en el segundo semestre de 2019, cuando sumó 28 puntos y se quedó a cuatro del octavo puesto bajo las órdenes del entrenador Jorge Luis Pinto.

Millonarios vs. Bucaramanga: previa

Además de la importancia de este enfrentamiento para el conjunto embajador en la tabla de posiciones, para ambas escuadras será trascendental en la disputa por los cupos internacionales para 2026.

Si Atlético Bucaramanga consigue el triunfo, se pondrá a dos puntos de Millonarios y con un pie en los cuadrangulares, lo más probable es que dispute la Copa Sudamericana el siguiente año, ya que seguiría sumando puntos para esta tabla.

También le puede interesar: Tabla reclasificación 2025: Cupos a Libertadores y Sudamericana tras triunfos de Nacional y América

Novedades de Millonarios y Bucaramanga

Las principales novedades se producen en el lado de Millonarios, que tendrá el regreso de Juan Pablo Vargas, Guillermo de Amores, Santiago Castrillón y Luis Marimón.

Convocatoria oficial de Millonarios:

El equipo al mando del técnico Leonel Álvarez solo tendrá la ausencia de Aldair Zárate, quien padeció de una contusión en el tobillo derecho la semana anterior. Los demás convocados serán los mismos que consiguieron el triunfo en la jornada anterior ante Unión Magdalena, en Santa Marta.

Lea también: Leonel Álvarez y un mensaje para Néstor Lorenzo: Aldair Quintana merece Selección Colombia

Fecha, hora y cómo seguir Millonarios-Bucaramanga en vivo

El compromiso iniciará el martes 21 de octubre a partir de las 6:00 pm bajo las órdenes del árbitro vallecaucano Luis Delgado. Las emociones del enfrentamiento se podrán seguir en la transmisión en vivo de El Fenómeno del Fútbol, en Caracol Radio, así como la cobertura y cubrimiento minuto a minuto en la plataforma de caracol.com.co.