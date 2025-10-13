Leonel Álvarez y un mensaje para Néstor Lorenzo: Aldair Quintana merece Selección Colombia

Atlético Bucaramanga se consolidó nuevamente como líder de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, luego de vencer por la mínima diferencia a Unión Magdalena en condición de local, gracias al gol de Faber Gil (81′). Los Leopardos llegaron 30 puntos durante las quince fechas disputadas del fútbol colombiano.

Declaraciones de Leonel Álvarez

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Leonel Álvarez le agradeció a la hinchada por estar siempre presente en cada partido, además, hizo su respectivo análisis del compromiso, expresando cómo se siente sobre que el Bucaramanga vuela a ser líder y se encuentre a un punto de clasificar a los cuadrangulares.

Inició agradeciendo a los aficionados, principalmente por asistir al estadio en un domingo previo a un festivo en la ciudad : “Hoy tengo que hacer un reconocimiento enorme a los hinchas, porque mañana es día de fiesta, un escenario bonito; siempre los he reconocido, pero hoy el reconocimiento todavía debe ser más grande, porque nos acompañaron entre un domingo y lunes de fiesta; no es fácil".

También reconoció el gran trabajo de sus jugadores: “El reconocimiento a todos estos muchachos, porque ellos saben que la ciencia es grande; hoy había que ganar. Creo que en el primer tiempo podíamos habernos ido al descanso con uno o dos goles, ya en un segundo tiempo que nos faltó fútbol, normal, porque nos han tocado rivales complejos, difíciles, dignos, que entregaron todo hasta lo último, y fuimos jueces de dos equipos que se fueron a la B, entonces esto no es fácil".

“Hay felicidad, pero esto no termina acá, porque me toca prenderles el radio a ellos de nuevo, porque el partido de Millos es importantísimo para nosotros, porque nos va a ayudar mucho en el tema de Reclasificación. También queremos buscar el punto invisible; no podemos conformarnos con 30 puntos", reveló Álvarez respecto a su próximo partido con Millonarios.

Continuó Leonel: “Yo celebro porque siempre me ha gustado clasificar a los ocho con anticipación y le hemos hablado de que antes de ir a Pasto teníamos que lograr clasificar, antes de jugar con Medellín también. Ahora ya se va la presión; ahora hay que generar lo que queremos y lo que hace falta (...). Nadie nos ha regalado nada y vamos a buscar llegar a esa final, porque es una presión que se genera y es bueno tenerla".

“El partido pasado dije que con 30 puntos no se clasifica y yo sigo pensando lo mismo. Nosotros queremos más y desde luego queremos seguir sumando, estar entre los ocho y seguir liderando esta tabla de posiciones no es fácil; nos lo hemos ganado con fútbol, ya con mucho respeto, pero indudablemente se le pone la piel de gallina cuando el hincha reconoce el trabajo, entonces hay mucha tranquilidad, estamos cada vez más fuertes para lo que viene y esto es demasiado importante para llegar a ese último partido", concluyó el técnico.

Mensaje para Néstor Lorenzo

Por último, el entrenador reconoció que Aldair Quintana es uno de los jugadores más importantes para el equipo y que anda buscando la oportunidad de ser convocado por Néstor Lorenzo, para jugar con la Selección Colombia: “Hoy nos acompaña Aldair Quintana, jugador que es nuestro candado atrás, que genera unas sensaciones importantísimas, que también está buscando una posibilidad de ir a selección y creo que ha hecho mérito también; no es que esté diciendo que lo llamen, no, no, ojalá no lo llamen porque lo necesitamos".