🔴 EN VIVO | COLOMBIA vs. FRANCIA por tercer puesto del Mundial Sub-20: siga acá el partido

La <b>Selección Colombia Sub-20</b> se juega el premio de consolación del <b>Mundial ante Francia</b>. Ambos eliminados en semifinales ante <b>Argentina y Marruecos</b>, respectivamente, se enfrentan por el tercer cajón, que además trae consigo un premio monetario de 300.000 dólares.El conjunto colombiano tiene la posibilidad de igualar su mejor participación en un Mundial Sub-20, que fue el tercer puesto obtenido en la <b>Copa del Mundo de Emiratos Árabes Unidos 2003</b>, cuando vencieron a <b>Argentina 2-1.</b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/17/como-va-neiser-villarreal-en-la-lucha-por-terminar-como-goleador-del-mundial-sub-20/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/17/como-va-neiser-villarreal-en-la-lucha-por-terminar-como-goleador-del-mundial-sub-20/"><b>¿Cómo va Néiser Villarreal en la lucha por terminar como goleador del Mundial Sub-20?</b></a>Por su parte, <b>Neiser Villarreal, </b>quien regresa de la sanción que le impidió estar en semifinales, tiene la posibilidad de marcar para convertirse en el máximo goleador de la competición. De momento, cuenta con 5 anotaciones, las mismas que otros dos jugadores.El único registro que hay entre <b>Colombia y Francia a nivel de sub-20 data del 30 de julio de 2011</b> en la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se disputó en suelo colombiano y en esa oportunidad fue triunfo 4-1 para el combinado nacional sobre los galos.<a href="https://caracol.com.co/2025/10/16/pibe-valderrama-estallo-tras-la-eliminacion-de-colombia-esa-hij-primera-vez-cuando-va-a-ser/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/16/pibe-valderrama-estallo-tras-la-eliminacion-de-colombia-esa-hij-primera-vez-cuando-va-a-ser/"><b>Pibe Valderrama estalló tras la eliminación de Colombia: “Esa hij*** primera vez cuándo va a ser”</b></a>