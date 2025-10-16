Jueves 16 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Reconocimiento a los veteranos de la Policía y el Ejército en la plaza de Bolívar de Armenia. Foto Adrián Trejos

Armenia

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra tres hombres, por su presunta responsabilidad en maltratar a sus excompañeras s sentimentales, en hechos diferentes ocurridos en Armenia y Calarcá en el Quindío.

Uno de los hechos ocurrió el pasado 8 de junio, en el barrio Los Quindos de Armenia donde el presunto agresor agredió física y verbalmente a su excompañera sentimental, con quien convivió desde 2020 hasta mayo de 2025. Este hombre, presuntamente, la golpeó en el rostro, lo que produjo una incapacidad médico legal de 25 días para la víctima.

Por otra parte, el pasado 9 de octubre en Calarcá (Quindío), la Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura en contra de un hombre, presunto responsable de maltratar física, psicológica y verbalmente a su excompañera sentimental, con quien convivió desde 2017, hasta el primer semestre de 2025. Al parecer, durante su relación las agresiones fueron permanentes

La Policía del Quindío capturo a dos mujeres entre 20 y 24 años en desarrollo de acciones de vigilancia y control ejecutadas en el sur de Armenia.

La actividad de policía tuvo lugar en el barrio Jesús María Ocampo, donde fueron interceptadas las ciudadanas cuando se movilizaban en una motocicleta. Es así como al realizar el registro a persona, les fue hallado en su poder una bolsa blanca con 500 dosis de cocaína.

Las ciudadanas fueron capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la motocicleta fue inmovilizada.

Un muerto en aparatoso accidente de tránsito en Armenia, las autoridades trasladaron el caso a la fiscalía general de la Nación

El lamentable hecho se registró en el sector del barrio Miraflores de la ciudad donde un peatón que se presume era un habitante en situación de calle falleció tras ser arrollado por un camión.

La escena generó bastante consternación por parte de residentes y quienes transitaban por la zona en la noche del martes 14 de octubre debido al estado en el que quedó el cuerpo.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que recolectaron la evidencia e información correspondiente que fue trasladada a la Fiscalía para que esclarezca los hechos.

Sostuvo que de acuerdo con reportes preliminares al parecer sería un caso de suicidio donde la víctima podría haberse lanzado al camión lo que generó su deceso de manera inmediata, aunque fue claro que serán los entes competentes los que establezcan la causa de este accidente.

Respecto al tema de personas que se lanzan a los vehículos en este punto de la ciudad, el funcionario dijo que el llamado es a la precaución y prudencia por parte de los conductores puesto que es muy complejo adelantar una campaña de sensibilización con los habitantes de calle.

En la madrugada de hoy jueves se presentó el volcamiento de un vehículo particular en el sector de Las Ramblas Cra 19N # 10-89 en Armenia, al parecer el conductor pierde el control se sale de la vía y termina con las llantas para arriba, al lugar acudieron ambulancias y bomberos se desconoce se hay personas lesionadas.

Con todo dispuesto para la jornada electoral del próximo 19 de octubre, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, lideró una nueva sesión del Comité de Seguimiento Electoral con el fin de verificar los avances y ultimar detalles para el desarrollo de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Más de 200 uniformados de la Policía Nacional estarán dispuestos como refuerzo de seguridad durante las elecciones, con presencia en los distintos puntos de votación y zonas estratégicas del municipio trabajando por el orden y la tranquilidad de la jornada.

La autoridad ambiental en el Quindío realiza monitoreo a 13 puntos críticos por eventuales emergencias en medio de las lluvias

Cada vez incrementan las lluvias en el departamento por lo que se generan las acciones por parte de las autoridades competentes para prevenir emergencias. Precisamente el seguimiento incluye sectores identificados en los municipios de Génova, Pijao, Calarcá y Salento.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Juan Esteban Cortés reconoció que uno de los puntos en los que establecen el monitoreo con drones es el de las cárcavas del municipio de Pijao con el fin de evitar saturación de humedad que pueda provocar una erosión.

Destacó que siempre septiembre será un mes caracterizado por ser de transición de menos lluvias a más lluvias y por ahora todo ha estado dentro del rango normal de lluvias, aunque por encima del rango del año anterior porque fue muy seco.

Informó que establecen el monitoreo correspondiente en los puntos erosivos que son cuatro con los que cuenta el departamento, los caudales y niveles de los ríos.

8.000 casos por construcciones indebidas en espacio público se han registrado en lo corrido del año en Armenia

El director del departamento administrativo de planeación de la ciudad, Diego Fernando Ramírez dijo que trabajan con un equipo de control urbano debido a la construcción en espacio público que es ilegal a pesar de ser muy común.

Evidenció que en diferentes puntos de la capital quindiana han logrado identificar construcciones donde se establecen rejas en espacio público donde no está permitido por eso trabajan fuertemente para realizar el desmonte correspondiente.

Dio a conocer que tienen alrededor de 8.000 casos por ese tipo de construcción y 1.000 casos por construcciones sin licencia o sin el lleno de los requisitos. Explicó que cuentan con seis fallos con multas acumuladas superiores a los 500 millones de pesos y todas con orden de demolición.

El funcionario también se refirió a la situación con las constructoras por los incumplimientos donde señaló que vienen realizando un seguimiento riguroso a todas las construcciones que se desarrollan en la ciudad y que los proyectos que se prometen en venta se cumplan en los cronogramas establecidos.

Destacó que desde el año 2022 a la fecha son en total 11 proyectos intervenidos e igual número de sociedades en toda la ciudad.

En el mes de la prevención del cáncer de mama, fundaciones que trabajan en prevención, información y atención de pacientes con esta enfermedad llamaron la atención porque no solo se están presentando en mujeres sino también en hombres, además de las barreras para la atención oportuna por parte de las EPS y las IPS

Iván Camilo Echeverry de la fundación cancerológica del Quindío señalo que en el Quindío ya se han presentado siete casos de hombres que han sido diagnosticas con cáncer de mama y por eso la importancia de la detección temprana

Por su parte Julieth Tejada de la fundación Lazo rosa llamó la atención porque siguen las barreras para la atención oportuna de esta enfermedad por parte de las EPS e IPS donde nuevamente tienen que recurrir a las quejas y tutelas para citas con especialistas, entrega de medicamentos y realización de los procedimientos como quimio terapias y radio terapias.

La Representante a la cámara del partido Liberal Piedad Correal anunció que votará negativo el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional debido al recorte de inversión para las regiones y otras instituciones.

Con el propósito de mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica para los quindianos, EDEQ en 2025 ha realizado inversiones que transforman la infraestructura eléctrica del departamento.

Las inversiones son los recursos que se destinan al mejoramiento, ampliación y modernización las redes eléctricas, subestaciones, equipos y demás tecnologías Entre los proyectos más representativos del año se destacan cuatro iniciativas clave que suman $21.700 millones de pesos como el proyecto de la avenida Centenario de Armenia con la instalación de un transformador de potencia

Por otro lado, $3.200 millones se invirtieron para la reconfiguración de los circuitos de 13.200 voltios que atraviesan la avenida Centenario. Las actividades consistieron en la expansión y reposición de 11 kilómetros de redes de energía, así como infraestructura y equipos asociados.

Con el propósito de garantizar derechos y promover el bienestar de la población adulta mayor, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, abrió las puertas del Centro Vida Público Galilea, un espacio diseñado para ofrecer atención integral en alimentación, recreación, deporte y salud para 200 adultos mayores.

Inició el proceso de chatarrización de motos abandonadas en los patios de la secretaría de Tránsito de Armenia

Así lo confirmó el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño quien se refirió al proceso de chatarrización con el fin de evacuar los vehículos abandonados en las instalaciones de la dependencia.

Aseguró que inició como tal el proceso con cerca de 500 motocicletas de las 1.700 que ya tienen la declaratoria de abandono y están proyectadas para retirarlas y desintegrarlas.

Fue claro que también comenzarán ya el proceso en segunda fase que abarca los vehículos que llevan más de un año de haber sido inmovilizados y así proceder a la chatarrización o venta dependiendo de los resultados del peritaje.

La Administración Municipal y la Secretaría de Educación celebran con orgullo el gran logro obtenido por el Instituto Técnico Industrial – ITI, que sido seleccionada como ganadora del concurso nacional “El Día de la IA en mi colegio”. Este importante reconocimiento le permitirá participar oficialmente en la Semana Global de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), organizada por la Unesco.

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, entre los días 20 y 24 de octubre de 2025, y reunirá a representantes de instituciones educativas, académicos y expertos en tecnología de todo el mundo.

En representación del ITI, viajará una delegación conformada por ocho integrantes, entre estudiantes y docentes, quienes tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias, aprendizajes y proyectos relacionados con la Inteligencia Artificial y la innovación educativa.

Circasia da ejemplo nacional: comunidad, empresas y gobierno construyen 20 viviendas para familias vulnerables en tiempo récord

En el municipio de Circasia (Quindío), un proyecto de vivienda social está marcando un antes y un después. “Mi Hábitat 2025” reúne a la Fundación Catalina Muñoz, Homecenter, Scotiabank Colpatria, Fundación Grupo Argos, Fundación Imusa Samurai y la Alcaldía Municipal en una alianza inédita para construir 20 viviendas dignas para familias vulnerables en apenas unos días, con el apoyo de voluntarios, funcionarios y las mismas familias beneficiarias.

174 privados de la libertad de la cárcel de hombres de Armenia se certificaron con el Sena en diferentes cursos de formación

El SENA Regional Quindío y la cárcel San Bernardo de la ciudad desarrollan una alianza que permite la formación y certificación de los internos en distintos programas complementarios.

En efecto 172 internos recibieron su certificación en cursos como contabilidad, elaboración de bolsos tótem, bordados en mostacilla, manejo del color, comidas rápidas y huertas urbanas.

Mónica Alexandra Delgado, técnico INPEC de la Agencia Pública de Empleo del SENA manifestó que el objetivo es fortalecer las habilidades de los privados de la libertad para que cuando se reincorporen a la vida civil puedan acceder a empleos formales.

Respecto a la receptividad de los internos, resaltó que es muy positiva puesto que están abiertos a adquirir los conocimientos y aprender para contar con un mejor futuro.

En deportes, Hoy hay fútbol del Torneo Dimayor de la B en Armenia, juega el Deportes Quindío que enfrentará a Tigres en el estadio Centenario a las siete de la noche con la obligación de ganar para mantener las opciones matemáticas de clasificar entre los ocho primeros del campeonato.

Para este partido la alcaldía de Armenia dispuesto que se permitirá el ingreso gratuito de niños y niñas entre 5 y 10 años a las tribunas Oriental y Occidental, en compañía de un adulto responsable con boleta y documento de identidad. Los mayores de esa edad deberán adquirir su entrada. Se recuerda que todos los asistentes deberán presentar su documento de identidad sin excepción.

Para la barra Artillería Verde Sur, ubicada en la tribuna Norte, permitirán el ingreso de menores a partir de los 14 años, acompañados por un adulto responsable y con documento de identidad. Todos los integrantes deberán presentar carnet y documento para ingresar. Se destaca que para este partido habrá disponibilidad dos por uno en boletería para tribunas norte, occidental y oriental.