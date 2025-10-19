Harry Kane reconoce el talento de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Es muy efectivo en las áreas”

Harry Kane de Inglaterra y Bayern Múnich con Luis Díaz de Selección Colombia y Bayern Múnich /Getty Images. / Alexander Hassenstein

Bayern Múnich continúa con puntaje perfecto en Bundesliga tras imponerse 2-1 frente a su clásico rival, Borussia Dortmund con anotaciones de Michael Olise y Harry Kane. Luis Díaz disputó todo el partido, y sigue destacándose en el equipo más ganador de Alemania.

El próximo partido para el conjunto ‘Bávaro’ será el miércoles 22 de octubre por Champions League, ante Brujas (Bélgica) durante la fecha 3 de la Fase de Liga. En el campeonato doméstico, el siguiente desafío para Bayern de ‘Lucho’ está programado para el sábado 25 del mismo mes, ante Borussia Mönchengladbach.

Declaraciones de Harry Kane

En zona mixta después del encuentro, Harry Kane ofreció declaraciones en exclusiva con Caracol Radio, y ofreció su lectura del partido tras declarar:

“Creo que en los primeros 60 minutos jugamos muy bien, dominamos con el balón y debimos haber anotado dos o tres goles más, sobre todo en la primera mitad”, inició explicando.

“Después de eso, ellos volvieron al juego, también descuidamos la posesión y nos costó mucho, nos dieron más problemas de los que nos dieron en la primera parte. Marcamos en los últimos 15 minutos y nos anotaron muy rápido. Tuvimos que defender muy bien el área, varios centros y luego, para ser honestos, también pudimos haber marcado. Pero conseguimos los puntos y debemos estar muy contentos”, explicó el goleador de la temporada en curso de Bundesliga con 11 anotaciones.

Luis Díaz comparte el segundo puesto en esta tabla con Can Uzun (Eintracht Fráncfort), seis goles por debajo del inglés de 32 años.

Harry Kane se deshizo en elogios hacia Luis Díaz

Esta fue la respuesta del centrodelantero, cuando fue consultado sobre Luis Díaz, quien llegó al equipo previo a la temporada 25-26, procedente Liverpool, en un traspaso por 75 millones de euros:

“Sí, Lucho ha sido increíble, ha tenido un gran inicio de temporada. Creo que es muy efectivo en las áreas contrarias. Trabaja duro para el equipo, defiende también y tiene una gran actitud. Ha sido un placer compartir con él en el equipo”, respondió el jugador más rápido en llegar a 100 goles con un club (lo consiguió en 104 partidos) en una de las 5 ligas más grandes del mundo, por delante de Haaland y Cristiano Ronaldo, que necesitaron 105.

“Seguro habrá muchos momentos importantes más juntos y grandes encuentros por disputar. Así que simplemente seguirá haciendo lo que está haciendo y trabajando duro. Tiene un gran potencial y es muy relevante en las áreas clave, lo cual es de destacar”, recalcó el goleador.