Jhon Jader Durán regresó a los entrenamientos en Turquía con Fenerbahce

Jhon Jader Durán estaría listo para volver a jugar con Fenerbahce, tras una larga para de casi dos meses por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. El equipo turco publicó a través de sus redes sociales información que encamina al pronto regreso del colombiano.

En Turquía han tenido paciencia con el proceso de recuperación del delantero cafetero, por eso Fenerbahce da un parte de tranquilidad con sus publicaciones, en cuanto a la mejoría de Durán. Si las cosas salen bien, el futbolista colombiano podría empezar a sumar minutos en el duelo ante Stuttgart por la Europa League de este jueves 23 de octubre, aunque regresó estuviese previsto para el encuentro con Karagümrük que disputo el día de ayer.

El delantero de 21 años, regresa a los entrenamientos con el equipo, luego de una inflamación en la tibia que lo mantuvo alejado de las canchas, el último encuentro que disputo fue el 27 de agosto ante Benfica por los Playoffs de la Champions League, partido en el que tuvo que salir sustituido al minuto 65′ de juego.

La prensa turca asegura que la directiva del club aún no estaría muy seguro de hacer la compra efectiva, ya que a mayor parte del tiempo en lo que va de la temporada Durán ha estado lesionado, solo por su sesión pagaron 35 millones de euros. Pero el antioqueño, solo ha podido anotar un gol y una asistencia en seis encuentros jugados.

El próximo encuentro de Fenerbahce será ante Stuttgart, en condición por la tercera fecha de la fase liga en la Europa League, este jueves 23 de octubre a las 11:45 A.M. (hora de Colombia), en el que los ojos estarán puestos en el colombiano ante un eventual regreso.