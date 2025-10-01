La cruda revelación sobre Jhon Durán: “Algunos clubes lo obligaban a jugar lesionado”

Jhon Durán ha sido noticia en Turquía durante las últimas semanas debido a su estado de salud, pues se suponía que volvería a entrenar con el Fenerbahçe hace dos semanas, pero su recuperación se alargó por el nuevo parte médico que reveló que sufrió una lesión de estrés.

El delantero ya completó un mes fuera de las canchas por la lesión que sufrió en la derrota 0-1 ante Benfica, el pasado 27 de agosto, partido que correspondió a la vuelta de los playoffs de la Champions League.

Según el periodista Barış Yurduseven, que sigue muy de cerca al Fenerbahce confirmó que: “Es posible que Jhon Durán no regrese en dos semanas”, dejando en claro que el delantero se seguirá perdiendo la temporada 2025/26 con el Fenerbahce y los dos amistosos con la Selección Colombia previo al Mundial 2026.

Declaraciones de Domenico Tedesco

En la rueda de prensa previo al partido entre el Fenerbahçe vs. Niza por la jornada 2 de la Europa League, el director técnico del equipo turco, Domenico Tedescco reveló nuevos detalles sobre la recuperación de Jhon Durán y señaló que el jugador ya venía con molestias de sus anteriores clubes.

“Jhon Durán está motivado para jugar. Algunas lesiones duran seis semanas, pero en su caso no”, inició diciendo Tedesco.

Continúo el entrenador: “También ha tenido problemas de dolor en sus clubes anteriores. Algunos clubes lo obligaban a jugar así. A veces los jugadores juegan con dolor, pero llega un momento en que ya no pueden jugar. El dolor de pierna puede provenir de la espalda. En estos casos, se necesita tiempo. Hemos colaborado con numerosos expertos para identificar la causa raíz del problema”.

Finalizó aclarando que protegerá a sus jugadores y no obligará a que Durán vuelva a las canchas sin estar al 100% recuperado: “Jhon Durán quiere volver, pero lleva tiempo. No lo obligaré. No lo haré por el riesgo y el dolor. Mientras jugaba la final de la Copa de Alemania en Leipzig, uno de mis jugadores dijo: ‘Tengo dolor, no puedo jugar’. ¿Qué se puede hacer? Si obligas a un jugador lesionado a jugar, el jugador sano podría decir: ‘Te gusta más el jugador lesionado que yo’. Protegeré a mis jugadores”.