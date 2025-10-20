¡Gran caída! Precio del dólar en Colombia para HOY 20 de octubre, según Banco de la República

Precio del dólar HOY 25 de julio en Colombia: Así cotiza este viernes en casas de cambio del país. Imagenes de Canva

La divisa estadounidense ha presentado una tendencia a la baja en los últimos días, y, para el día de hoy, tuvo una nueva disminución, gracias a la cual, se ubicó en un valor cercano a los $3.800 pesos colombianos.

Según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia, para hoy, 20 de octubre, se estableció en los $3.808 pesos colombianos por cada dólar.

Dadas las fluctuaciones que puede tener esta moneda a medida que transcurre el día, para el valor de cierre, podría encontrarse en un valor por debajo de la barrera de los $3.800 COP.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Los valores que encuentra a continuación, corresponden a un valor resultante de un promedio ponderado de diferentes transacciones, realizadas tanto en casas de cambio como en entidades bancarias durante el día.

Bogotá D.C. — Compra: $3,782 | Venta: $3,898

Medellín — Compra: $3,738 | Venta: $3,891

Cali — Compra: $3,837 | Venta: $3,978

Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

Cúcuta — Compra: $3,800 | Venta: $3,835

Pereira — Compra: $3,800 | Venta: $3,900

Declaraciones de Trump sobre Colombia

El día de ayer, domingo 19 de octubre, el senador republicano estadounidense, Lindsey Graham, anunció por medio de su cuenta de X que había tenido una conversación con el presidente Donald Trump, acerca de aquellos países que debían perseguir dado su apoyo al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En cuanto a esto, Graham aseguró que Trump ha tomado la decisión de realizar un golpe a Colombia, y no solamente contra los productores y vendedores de drogas, sino donde más le duele a todo el país, en el bolsillo. Y, por esta razón, anunciaría un aumento en los aranceles a Colombia. Lo que se anunciaría en las próximas horas.

Además, el senador agregó que Trump es el presidente más duro que ha existido en la historia de la nación, pues ha aprendido que cuando se trata de proteger a Estados Unidos, no “juega juegos”. Por último, estableció que aquellos países que continúen relacionados con el narcoterrorismo, pagarán un precio muy alto.

Implicaciones de los aranceles

En cuanto esto, quienes han expresado una mayor preocupación, han sido los empresarios que se dedican a exportar diferentes artículos o materias a EE.UU. pues es importante recordar, que cerca del 35% de las exportaciones de Colombia, son enviadas hacia Estados Unidos.

Por otro lado, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que los sectores que se verían principalmente afectados con la entrada en vigor de dichos aranceles, serían, la industria de las flores, pues si Colombia no le puede vender este producto a EE. UU., que compra cerca del 80% de las flores, este podría simplemente desaparecer. De igual forma, mencionó a caficultores, confeccionistas, petroleras, entre otros.

Además. Mac Master comentó que se está jugando con algo que han construido los colombianos durante muchos años. Pues Estados Unidos ha sido, desde hace mucho tiempo, el principal aliado de las exportaciones en Colombia.

