Tensión Trump y Petro: ¿Cuáles serían las implicaciones para Colombia?

La nueva crisis está Donald Trump y Gustavo Petro, preocupa por las consecuencias que puede traer para la relación comercial y los mercados de Colombia que se mueven en Estados Unidos.

Las declaraciones del gobierno Norteamericano anunciando posibles medidas arancelarias, elevan la preocupación en los cafeteros colombianos, pues cualquier alteración en la relación entre los dos países, afecta directamente a miles de familias cafeteras que trabajan con esfuerzo y dedicación para Estados Unidos, pues durante décadas ha sido y debe seguir siendo el principal mercado del Café de Colombia.

“Hoy más que nunca, debemos actuar con sentido de Estado. Defender el trabajo de nuestros caficultores implica defender la relación con nuestros mercados, proteger la reputación del país y mantener viva la confianza que durante un siglo hemos construido en torno al Café de Colombia”, puntualizó Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Colombia, y tienen un Tratado de Libre Comercio que favorece la exportación de flores, carne, petróleo, café, así como de productos no minero energéticos, que representan el 65% de los productos exportados a este país.

De esta manera, la imposición de aranceles afectaría a más de 3000 empresas colombianas que exportan productos a Estados Unidos.