Edeq alerta por árboles en mal estado en Quindío que aumenta el riesgo debido a la lluvias

Armenia

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, Fabio Alberto Salazar llamó la atención de las autoridades administrativas de los municipios y de la autoridad ambiental por el estado de muchos de los árboles que hay sobre las vías y cerca de las redes eléctricas que con las intensas lluvias provocan daños.

Y agregó “hay Árboles que se ven sanos por fuera, pero que tienen un problema por dentro complejo. Entonces tenemos que trabajar con la corporación y con las entidades que para que identifiquemos árboles que hay que reemplazar”

El gerente de la Edeq subrayo “Ojo, nosotros no queremos tumbar ningún árbol. Amamos los árboles, pero queremos que proteger la ciudadanía buscando qué árboles necesitamos mirar que podamos antes de que haya una tragedia que no estén allí”

Y explicó “Muy duro este arranque de año en lluvias, ha sido muy fuerte, digamos que hemos tenido fortuna en que el impacto no ha sido tan negativo como otras partes porque nuestro sistema es muy estable, pero cuando se presentan los vendavales, por ejemplo, es el momento más complejo. Y qué hemos visto en este departamento, que hay una gran cantidad de árboles que tenemos en el departamento que no los están cuidando.

¿A qué me refiero? Árboles viejos que no hay un análisis claro de la parte de su salud como tal y árboles que se caen de manera increíble. Hace poquito Hace poco tuvimos una caída de un árbol ahí solo en el Parque Sucre, afortunadamente no hubo muertos, pero puede haber matado alguien porque cayó un brazo de un árbol ahí en la carretera”

Comunicado alcaldía de Armenia sobre los árboles

Desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dieron a conocer sobre el paso a paso que debe llevar para solicitar la tala de árboles que generen algún riesgo en su comunidad.

1- Si evidencia que hay algún árbol que haya cumplido su ciclo vital o que genere alguna afectación a la infraestructura de la ciudad como: El cableado eléctrico, la infraestructura de losa de andenes, el sistema de servicios públicos aéreos o interno o que se encuentre encima de alguna vivienda, deberá presentar la solicitud de visita al lugar ante Planeación Municipal.

Árboles urbanos en Armenia. Foto Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar

2- Una vez validada la información de que el árbol corresponde a un predio público, se trasladará el trámite ante la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo (OMGERD), quien autorizará la respectiva tala.

¿Y si el árbol está en propiedad privada?

En ese caso, el propietario deberá hacer el trámite ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío o la Oficina de Gestión del Riesgo.

Es de aclarar que, el trámite administrativo puede tardar cerca de una semana a partir de la visita y verificación de requisitos.

También se debe tener en cuenta que, de acuerdo al cronograma de solicitudes recepcionadas por Planeación Municipal, se atenderán una a una de acuerdo a la priorización de árboles que generan un inminente riesgo para la ciudadanía por un posible colapso.

Soraya María Velásquez, encargada del proceso de planificación ambiental de Planeación Municipal mencionó que, ante las actuales condiciones climáticas, cualquier árbol es susceptible de una posible afectación, por lo cual, se hace el llamado a tener paciencia frente a este proceso de evaluación y se insta a notificar oportunamente a Planeación Municipal ante algún cambio inusual en los árboles que se encuentren en su comunidad.