¿Quién tiene derecho? Así se solicita el día compensatorio por votar en Consejos de Juventud // Caracol radio

Votar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud no solo es un ejercicio democrático, también brinda beneficios legales para los jóvenes que participan activamente. Uno de los más importantes es el día compensatorio remunerado, un derecho que reconoce el compromiso ciudadano y está respaldado por la legislación colombiana.

Si usted votó en las elecciones de juventud en Colombia y desea saber cómo solicitar el día libre por votar, en esta nota encontrará toda la información: quiénes pueden acceder al beneficio, qué documentos se requieren, plazos para hacer la solicitud y qué hacer si se le niega el derecho.

A continuación, le explicamos quiénes tienen derecho al día libre, cómo solicitarlo y qué documentos se requieren.

¿Quién tiene derecho al día compensatorio por votar?

De acuerdo con la Ley 1622 de 2013, también conocida como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, todos los jóvenes entre 14 y 28 años que participaron en las elecciones de los Consejos de Juventud tienen derecho a un (1) día de descanso compensatorio remunerado.

Este beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como privado y estudiantes de instituciones educativas públicas o privadas.

¿Qué se necesita para solicitar el día libre?

Para acceder al día compensatorio, el votante debe presentar:

El certificado electoral , que se entrega inmediatamente después de votar.

, que se entrega inmediatamente después de votar. Una solicitud formal dirigida al empleador o a la institución educativa, indicando la fecha en que desea tomar el día libre.

Importante: el día compensatorio debe ser acordado entre el joven y su empleador o institución, y no puede afectar gravemente el funcionamiento del lugar de trabajo o estudio.

¿Hasta cuándo se puede reclamar el día compensatorio?

Aunque la normativa no establece un plazo fijo, se recomienda solicitar el beneficio dentro del mes siguiente a la jornada electoral, para evitar inconvenientes.

En el caso de estudiantes, algunas instituciones tienen procedimientos internos definidos para registrar el certificado y programar el día libre sin afectar evaluaciones o clases clave.

¿Qué pasa si no se otorga el día compensatorio?

Negar este beneficio sin justificación podría constituir una vulneración de derechos, especialmente en el ámbito laboral. En esos casos, el joven puede acudir a la Personería Municipal, la Procuraduría o el Ministerio de Trabajo para recibir orientación o presentar una queja formal.

¿Qué otros beneficios otorga el certificado electoral?

Además del día de descanso compensatorio, el certificado electoral también ofrece:

Descuento del 10 % en el valor de la matrícula en instituciones públicas de educación superior.

en el valor de la matrícula en instituciones públicas de educación superior. Reducción del 10 % en el valor del pasaporte.

en el valor del pasaporte. Prioridad en el caso de acceder a programas del Estado que impliquen subsidios o beneficios para jóvenes.

Participar tiene beneficios

La participación en los Consejos de Juventud no solo es un acto de responsabilidad democrática, también trae beneficios concretos para los jóvenes. El día compensatorio es una forma de reconocer ese compromiso y de seguir fomentando la participación activa en la construcción del país.