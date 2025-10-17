Consejos de Juventud: Todo lo que debe saber sobre las elecciones de este domingo

Colombia

Este domingo 19 de otubre se llevarán a cabo las elecciones a Consejos de Juventud y todo está listo para la realización de estos comicios a nivel nacional.

Según informaron desde la Registraduría más de 11 millones de jóvenes están habilitados para votar y serán 45.183 candidatos los que participarán de estas elecciones. Entre estos, 4.331 listas fueron inscritas por partidos y movimientos políticos, 2.358 por listas independientes y 2.320 por procesos y prácticas organizativas.

Los jurados y las mesas de votación:

En total habrá 19.869 mesas de votación en todo el país y de estas 18 mil serán urbanas y 1.300 rurales. Sumado a esto, más de 100 mil jurados de votación fueron designados para estas elecciones y de estos 18 mil son menores de edad y 82 mil mayores.

Despliegue de seguridad:

A propósito de esta elección el gerente del Plan Democracia, general Andrés Serna, informó que la Policía Nacional ha desplegado 18.547 hombres y mujeres en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad.

“Precisamente los candidatos, los precandidatos solicitan el acompañamiento a la Policía Nacional. 18.547 hombres y mujeres en todo el territorio hemos desplegado precisamente para atender estos requerimientos de seguridad en los diferentes eventos de proselitismo político”.

¿Habrá ley seca?

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la capital no tendrá ley seca este fin de semana.

“El Distrito estará acompañando como cualquier ejercicio electoral con todos los equipos de logística, de seguridad y de gobierno para garantizar que se desarrolle de la mejor manera la jornada del próximo domingo”.

¿Quiénes pueden votar?

Hay que recordar que las urnas estarán abiertas este domingo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y que en estas elecciones sólo podrán votar los jóvenes entre los 14 y los 28 años.