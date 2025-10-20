El burnout en ciberseguridad afecta al 76% de los profesionales, según un informe de Sophos 2025

En la actualidad, la sociedad vive en un mundo donde la tecnología es predominante en todos los sectores, ambientes y espacios. En todas partes hay pantallas, computadores cada vez más inteligentes, sin contar el elemento más importante, los teléfonos móviles. Asimismo, detrás de cada uno de estos equipos se esconde una persona que se encarga de gestionar los datos de la mayoría de las personas, lo que les permite tener a la mano nuestra información.

Debido a ello, la ciberseguridad se ha vuelto todo un tema de conversación, ya que puede llegar a ser peligroso que cualquiera tenga acceso a información personal. Según un informe realizado por Sophos, entidad dedicada a todos estos estudios sobre tecnología digital, seguridad y entre otros, mostró que 3 de cada 4 profesionales han sufrido burnout, esto quiere decir que el 76% se han visto afectados por esta práctica.

¿Qué es burnout y por qué es importante en el mundo de los negocios?

El burnout es un estado de agotamiento físico y mental que pueden llegar a padecer profesionales dentro del sector debido a una exposición prolongada de estrés, además, esto puede afectar el rendimiento de una empresa o entidad, puesto que si no hay una disposición ni energía por parte del personal, no es posible tener un buen desempeño. En este caso, en el informe de Sophos, se planteó que aquellos profesionales dedicados a la ciberseguridad, pueden llegar a padecerlo con mucha más frecuencia.

De acuerdo a lo presentado en el informe, estos son algunos datos importantes a tener en cuenta, ya que puede dar indicadores sobre el desgaste de los especialistas en ciberseguridad, tiene repercusiones directas en el rendimiento empresarial de:

Menor productividad: el 39% reconoce que su rendimiento disminuyó.

el 39% reconoce que su rendimiento disminuyó. Ausentismo y rotación: el 29% ha tenido que ausentarse por agotamiento y el 22% ha considerado renunciar.

el 29% ha tenido que ausentarse por agotamiento y el 22% ha considerado renunciar. Errores críticos: el cansancio prolongado provoca fallas operativas que pueden abrir brechas de seguridad.

Según Sophos, el burnout puede traer grandes pérdidas para la empresa o negocio, pues investigaciones complementarias estiman que puede costar entre 4.000 y 21.000 dólares por empleado al año, lo que se traduce en pérdidas de hasta 5 millones de dólares.

Asimismo, la directora de Ventas para Sudamérica Hispana de Sophos, María Ardila, declaró que:

“Las empresas que desatienden el bienestar de sus equipos de ciberseguridad se exponen más de lo que imaginan. El agotamiento reduce la capacidad de reacción, eleva el riesgo de errores y, con ello, abre la puerta a las brechas. La verdadera fortaleza no depende solo de la tecnología, sino también de cuidar a quienes la operan, con estrategias que equilibren la carga y con servicios como MDR que respalden a los equipos internos”.

Cuidar a los profesionales, proteger la red y razones por las que se agotan los expertos en ciberseguridad

Existen tres causales del porqué los expertos en ciberseguridad se agotan, afectando su rendimiento y salud mental:

La constante evolución de herramientas y ataques (38%).

El carácter repetitivo y de alta responsabilidad de las tareas (37%).

La presión permanente ante amenazas cambiantes (34%).

Por otro lado, el burnout para los que trabajan en el sector de ciberseguridad representa una seria amenaza. Las empresas deben tener en cuenta que más allá de proteger e invertir en temas de seguridad para sus sistemas de software, debe realizarlo también con el personal, estableciendo políticas de descanso, ya que así como estos profesionales protegen, merecen serlo devuelta con su salud e integridad.

