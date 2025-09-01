¿Cómo se pueden proteger las empresas ante un ataque cibernético? Buenas prácticas y recomendaciones

Colombia

La ciberseguridad es un aspecto imprescindible para todas las personas y empresas, teniendo en cuenta que cada vez son más frecuentes los intentos de ataque a la seguridad digital de los usuarios con fines maliciosos.

En ese sentido, en Caracol Radio conversamos con varios expertos sobre cómo las compañías pueden protegerse ante estos ataques cibernéticos, que pueden llegar a afectar en gran escala todas las operaciones, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber.

Recomendaciones para proteger a una empresa de los ataques cibernéticos

Es importante tener en cuenta que, aunque las empresas han ido gestionando medidas y estrategias de ciberseguridad para controlar su riesgo, aún queda un amplio camino por recorrer sobre la prevención de diversas modalidades de ataque que existen.

De esta manera, por un lado, Carlos Contreras Muñoz, director de ciberseguridad para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe de Minsait Indra Group, las compañías deben abarcar una estrategia de ciberseguridad global: “la ciberseguridad se está tomado como un gasto y no como un habilitador de nuevos negocios”, por lo que menciona que es relevante tomar todas las acciones preventivas desde la alta dirección de las organizaciones.

Por otra parte, Ana María Silva, directora de Compliance de Alpina, mencionó que se necesitan políticas claras sobre ciberseguridad en las empresas, teniendo en cuenta que “El riesgo hoy de los ciberataques es la cadena de suministro. Con un eslabón débil de la cadena, pueden atacar y entrar a todos los sistemas”, como menciona, añadiendo que se necesita incorporar la inteligencia artificial en el monitoreo, la prevención y la corrección de los ataques.

En la conversación también participó José Ignacio Prieto, coordinador de infraestructura de cómputo y seguridad informática de la Universidad de la Salle, quien mencionó que este reto de las empresas se puede enfrentar a través de la capacitación con los empleados, un aspecto clave que ayuda a brindar las herramientas para enfrentar estas situaciones.

Además, menciona que también hay que estar atento a la ciberseguridad de los proveedores de las compañías: “Algunas compañías ahora dependen de un proveedor donde tienen toda la infraestructura de sus servicios, pero no se toman el tiempo de verificar cuáles son los niveles de seguridad que el proveedor ofrece”.

En definitiva, es fundamental entender que todos los días están variando los métodos y tipos de ataques cibernéticos: “Una buena práctica es robustecer la seguridad interna, que involucra, no solo la tecnología, sino la cultura empresarial de seguridad”, indicó Prieto y, a su vez, utilizar herramientas que brindan protección digital en la cotidianidad, como el doble factor de autenticación, las contraseñas seguras, así como hacer simulaciones de ciberataques para detectar falencias en los procesos, porque, como menciona Sinva, “la consciencia de que la ciberseguridad es de todos, es la mejor barrera de entrada” para prevenir los ataques cibernéticos.