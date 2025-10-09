ABC de la cátedra de Educación Emocional: una respuesta para mejorar la salud mental en Colombia

La ley añade la prevención del abuso sexual infantil mediante estrategias de autocuidado, identificación de riesgos y respeto por los límites personales.| Foto: GettyImages / FatCamera

Después de que se aprobaran la ley 2503 y la ley 2491 del 2025, acorde al Proyecto Educativo Distrital (PEI), se establece de forma obligatoria la instauración de la Cátedra de Educación Emocional para los niveles de educación básica y media de todos los colegios públicos y privados del país.

Con ello, las instituciones educativas, docentes y MinEducación tienen hasta el segundo semestre del 2026 para que implementar tal materia en sus grados escolares. Con ello se espera “ganar y educar a un niño desde edad temprana para que sea un adulto emocionalmente responsable”, como explica Isa Bolívar, asesora legislativa del senador Mauricio Gómez Amin, funcionario que presentó la ley junto a Ana María Castañeda.

Pisotón: la base de la cátedra

El Ministerio de Salud y Protección Social deberá aplicar una nueva ENSM para obtener información relevante para la implementación de la cátedra.| Foto: GettyImages / SolStock Ampliar

Esta cátedra es el fruto del trabajo de 27 años realizado por la Universidad del Norte con Pisotón, un programa con resultados a nivel internacional en el desarrollo de inteligencia emocional y salud mental desde edades tempranas. El mismo ha impactado a más de 67 mil niños, niñas y jóvenes, junto con 22 mil agentes educativos capacitados.

La creadora del proyecto, impulsadora de la ley, doctora en Filosofía y en Ciencias de la Educación Ana Rita Russo explica que “Pisotón buscaba en la educación emocional una respuesta que permitiera prevenir y promocionar una adecuada salud mental”.

Adicionalmente, Russo alerta que los índices de suicidio por depresión y ansiedad son cada vez más altos y en edades más tempranas, por lo cual es necesario responder rápidamente a nivel nacional.

¿En qué consiste?

El Ministerio de Educación Nacional realizará estudios de impacto bianuales para evaluar la efectividad del componente socioemocional.| Foto: GettyImages / Hispanolistic Ampliar

Después de un proceso de 3 años en el Senado, el proyecto de ley especifica seis competencias clave: conciencia, autonomía y regulación emocional, habilidades sociales para la vida y el bienestar y, por último, la cultura del autocuidado y prevención en salud mental.

Según Russo, tales competencias serán desarrolladas a partir del cuento y el juego, acudiendo a la universalidad del desarrollo a través de dos técnicas individuales: el psicodrama y el relato audiovisual, en las que el estudiante crece desde su propia forma de expresarse.

A fin de que cada individuo construya su personalidad en su propio contexto, se busca tener transversalidad en la ejecución, por lo que la libertad de cultos y creencias será tenida en cuenta, además del derecho irrenunciable de los padres a decidir la educación de sus hijos, por lo que es obligación de las instituciones informarles sobre qué contenidos se darán y cómo estos serán dictados.

¿Qué falta por hacer?

El Ministerio de Educación Nacional implementará la evaluación de competencias emocionales a través del ICFES.| Foto: GettyImages / NickyLloyd Ampliar

De acuerdo con la ley, actualmente se está pasando por el proceso formativo de docentes, por lo que “las universidades ya están informando que priorizarán la formación docente en educación emocional como parte del cumplimiento de la ley”. Así lo explicó Carlos Enrique Garavito Ariza, Coordinador General de la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Colpsic.

Además, en su instauración, la ley crea la Comisión Nacional de Seguimiento y Evaluación, con la finalidad de dar veeduría a la implementación de la cátedr. Para Colpsic, uno de los miembros de la comisión, “es una oportunidad histórica en el desarrollo de la profesión y en el mejoramiento de las condiciones del bienestar integral de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes”.

Así mismo, Isa Bolívar señala que “el reto hoy es que el Ministerio de Educación Nacional reglamente esta ley de cátedra de educación emocional”. Se espera que la cartera entregue tal reglamento para finales del presente año.

La asesora legal también hace un llamado a las instituciones educativas a que implementen la cátedra sin necesidad de ser obligados por la ley, ya que afirma que “es importante comenzar desde ya, entre más temprano comencemos con la educación emocional de los niños, menos consecuencias veremos en el futuro”.