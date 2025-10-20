Diego Rueda sobre DT de Santa Fe: “Es el entrenador que PEOR dirige en Colombia”

El defensor del título de Liga Colombiana 2025-1, Independiente Santa Fe, lucha por regresar a los cuadrangulares finales en el segundo semestre del año, y parcialmente ocupa el último puesto de clasificación en la tabla de posiciones con 21 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

Cabe mencionar que en el campeonato anterior, donde conquistó la décima estrella su historia, ‘El León’ llegó a los cuadrangulares finales desde el sexto lugar, y durante las últimas jornadas su presencia en la fase final también era una incertidumbre.

Los dirigidos por el entrenador interino, Francisco López, suman una victoria en cuatro compromisos desde la salida del técnico uruguayo Jorge Bava, hace un mes.

Rendimiento de Santa Fe en la temporada:

Críticas hacia el entrenador de Santa Fe

En medio de un debate que surgió en El Vbar de Caracol Radio, surgió el tema de Independiente Santa Fe y u posible presencia, de nuevo, en los cuadrangulares finales del campeonato. El periodista deportivo, Diego Rueda, el actual entrenador del equipo capitalino, no tiene la

“Francisco López es el entrenador que peor dirige en Colombia”, aseguró en medio del intercambio de ideas, acerca.

Vea acá el debate completo:

Durante el programa, los expertos en fútbol también apuntaron hacia la dirección de Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas, quien perdió ante Llaneros en el compromiso válido por la fecha 16, y cedió ventaja en la disputa por llegar a la fase definitiva de la Liga Colombiana.

Para el compromiso en Villavicencio, Once Caldas no tuvo dentro de los jugadores disponibles al goleador Dayro Moreno, por algunos problemas de indisciplina.

Próximo partido para Independiente Santa Fe

En la siguiente jornada, Santa Fe deberá consolidarse dentro del Grupo de los Ocho para acercarse a la clasificación anticipada y no depender de los resultados en otras canchas para estar presente en los últimos cuadrangulares del año. El próximo desafío será el 20 de octubre, en el partido válido por la fecha 16 de la Liga Colombiana ante Independiente Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:10 pm.