Rodallega fue autocrítico tras empate con Chicó y envió mensaje a hinchas de Santa Fe ¿Hay crisis?

Santa Fe no pasó del empate sin goles en un partido tenue ante Boyacá Chicó por la fecha 16 de la Liga colombiana. El conjunto bogotano, si bien llegó a 21 puntos y quedó ubicado en la octava casilla, podría terminar un poco más abajo al final de la jornada partiendo de otros resultados.

Le puede interesar: Tabla de posiciones Liga colombiana: Así va tras el triunfo de Medellín y el empate de Santa Fe

La campaña del campeón de Colombia ha estado permeada por la irregularidad, así como la de varios equipos del país. El cuadro Cardenal, tras la salida de Jorge Bava, no ha podido acoplarse con Francisco López y ha dejado escapar puntos clave en la aspiración de clasificar a cuadrangulares.

Rodallega, autocrítico tras empatar con Chicó

En rueda de prensa, el goleador del equipo fue autocrítico al precisar los errores que se cometieron y que impidieron marcar gol para acercarse al triunfo. Por su parte, aseguró que no se vive una crisis en el equipo, pues la liga en general es irregular.

Se está fallando en la efectividad: "La intención es marcar, de mi parte, los muchachos que están arriba intentamos generar para concretar. Hoy no estuvimos finos, lo aceptamos, nos responsabilizamos e intentamos pasar la página porque quedarnos ahí es complicado. Le damos valor al esfuerzo que se hizo hoy, un campo complicado, un muy buen rival, que tiene jugadores que manejan bien la pelota y que complican".

Falta de presencia en el área rival: “Quizás es lo que intentamos hacer énfasis, es lo que se le pide a los volantes, que puedan hacer rompimiento y acompañamientos para tener más gente en el área, y nos faltó eso, que cuando nos recostamos por un sector, el otro extremo tiene que llegar al área. Hoy, por los recorridos largos y ese ahogo que hace parte del fútbol, algunos no alcanzaban a cumplir esa función ofensiva y por eso se veía el distanciamiento. Tenemos que hacernos responsables”.

Mensaje al hincha: “El mensaje al hincha es muy claro: tiene que seguir apoyando, seguir confiando en el club, en el equipo, el proyecto, en lo que se está haciendo. Obviamente, es normal que no se sientan contentos con conformes con la posición en la tabla, pero estamos para luchar, este equipo ha mostrado resiliencia, que se sobrepone. El mensaje al hincha es que siga confiando, que lo vamos a dar todo para intentarnos meter y defender lo que hemos ganado”.

No hay crisis en Santa Fe: “El mensaje internamente es muy claro. Nosotros sabemos que tenemos que estar fortalecidos, metalizados, motivados. El grupo ya sabe que no puede bajar los brazos, son compromisos que asumimos y ponemos el pecho a la brisa y afrontamos todo; este equipo está acostumbrado a salir adelante en ese tipo de situaciones. Hoy no lo llamamos un momento crítico, la tabla está apretada porque el nivel de la liga así lo pone, y tenemos la convicción que tenemos grupo para pelear y poder meternos”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Santa Fe