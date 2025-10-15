Campeón de Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe es nuevo DT

Jugadores de Independiente Santa Fe campeones de Copa Sudamercana en 2015 / Getty Images. / Felipe Caicedo

¡Omar Pérez ya recibió el certificado que lo avala como director técnico en el fútbol colombiano! En la mañana de este miércoles 15 de octubre, el jugador argentino publicó en sus redes sociales una fotografía con la licencia que lo certifica como entrenador.

El ídolo de Independiente Santa Fe realizó el Curso Licencia PRO de Entrenador de Fútbol en la Universidad de San Buenaventura de Cali en convenio con la Federación Colombiana de Fútbol, el cual fue finalizado el pasado 24 de agosto del 2024, pero que hasta el 15 de octubre del presente año llegó.

Este título certificado por la CONMEBOL al exjugador de Santa Fe, es la licencia de más alto nivel del continente.

A inicios del 2025 el ídolo del León mencionó en su pódcast Donde Chipakero, en el que participo junto a Yulián Anchico (exjugador de Santa Fe), que le interesa seguir vinculado al fútbol, pero esta vez desde el banquillo técnico, incluso reveló que se ve dirigiendo algún equipo en el futuro.

Sin embargo, para que Omar Pérez, pueda convertirse en director técnico de algún club, deberá poseer una carrera profesional en deporte, una nueva formativa en la ley del deporte que se le exige ahora a los entrenadores.

El argentino logró disputar 367 partidos con la camiseta de León y conseguir 9 títulos con Independiente Santa Fe, dos de ellos internacionales, lo que lo convirtió en uno de los ídolos para el equipo bogotano, que siempre será recordado por la hinchada Cardenal.