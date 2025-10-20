Champions League: Prográmese con los partidazos del Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal y más

Trofeo de la Champions League / Photo by Kristian Skeie - UEFA / Getty Imagenes / Kristian Skeie - UEFA

La tercera fecha de la fase liga en la Champions League se disputará entre el martes 21 y miércoles 22 de octubre, en la que se jugarán 18 compromisos con los 36 mejores equipos del viejo continente. Esta jornada cuenta con varios colombianos que tendrán acción con sus clubes.

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich, espera continuar en el gran nivel que viene demostrando en la Bundesliga, ya que en el último encuentro ante Borussia Dortmund, tuvo participación directa en el segundo gol del equipo que marcó Michel Olise. Esta vez recibirán a Brujas por Champions, equipo belga que es segundo en su campeonato.

Lea también: Champions League sufriría nueva modificación para 2027: ¿De qué trata?

Otro colombiano que jugará esta fecha es el centrocampista, Richard Ríos, que deberá mejorar su seguridad en la mitad de la cancha, en busca de conseguir un triunfo para su equipo que viene con mucha irregularidad, en esta ocasión se enfrentaran a Newcastle.

En Turquía, de los defensores cafeteros, estará presente Dávinson Sánchez con Galatasaray, queque se medirán ante al Bodø/Glimt de Noruega en un duelo clave para seguir en la lucha por la clasificación.

Luis Javier Suárez, jugador del Sporting de Lisboa, quien marcó cuatro goles con la Selección Colombia ante Venezuela, esperar sumar minutos cuando enfrente a su anterior equipo, Marsella.

Así se jugará la tercera fecha de la Champions League

Martes 21 de octubre

[11:45 AM] Kairat Almaty vs. Pafos FC

[11:45 AM] Barcelona vs. Olympiacos

[2:00 PM] Bayer Leverkusen vs. PSG

[2:00 PM] Copenhague vs. Borussia Dortmund

[2:00 PM] Villarreal vs. Manchester City

[2:00 PM] PSV Eindhoven vs. Nápoles

[2:00 PM] Union St-Gilloise vs. Inter

[2:00 PM] Arsenal (Cristhian Mosquera) vs. Atlético de Madrid

[2:00 PM] Newcastle vs. Benfica (Richard Ríos)

Le podría interesar: Harry Kane reconoce el talento de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Es muy efectivo en las áreas”

Miércoles 22 de octubre

[11:45 AM] Galatasaray (Davinson Sánchez) vs. Bodo/Glimt

[11:45 AM] Athletic vs. Qarabag (Kevin Medina y Camilo Durán)

[2:00 PM] Real Madrid vs. Juventus (Juan David Cabal)

[2:00 PM] Mónaco vs. Tottenham

[2:00 PM] Atalanta vs. Slavia Praga

[2:00 PM] Eintracht Frankfurt (GER) vs. Liverpool

[2:00 PM] Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. FC Brujas

[2:00 PM] Sporting de Lisboa (Luis Fernando Suárez) vs. Marsella

[2:00 PM] Chelsea vs. Ajax

*Todos los horarios corresponden a Colombia