Champions League sufriría nueva modificación para 2027: ¿De qué trata?

El formato de Champions League, que se implementó desde la edición 24-25, y se utiliza en la competencia actual, presentaría una modificación en el futuro, de acuerdo con la información revelada por el periodista deportivo especializado en traspasos, Fabrizio Romano.

Según el periodista, “comenzará a partir de la temporada 2027/28″, puntualmente, en el partido inaugural.

Lea también: Tabla posiciones Champions League: Así quedó tras derrota del Barcelona ante el PSG

¿Cómo es el inicio de la Champions actualmente?

La Liga de Campeones, antes de 2024, se disputaba en 125 partidos, divididos entre las fases previas, de grupos, y, posteriormente, los habituales octavos de final hasta llegar al partido de la gran final. Sin embargo, tras la implementación de la Fase de Liga, se disputan 225 compromisos por temporada en la competencia.

Le puede interesar: Luis Javier Suárez tras su primer gol en Champions: He trabajado toda la vida para estos momentos

El comienzo de la Champions League se produce un día martes, y los equipos que juegan ese día se determinan mediante el cotidiano sorteo.

¿Cómo sería la nueva Champions League?

De acuerdo con Fabrizio Romano, “Los ganadores de la Champions League comenzarán la nueva temporada los martes de la semana inaugural, a partir de septiembre de 2027″, explicó en una publicación en Instagram, sobre el partido único que se jugará ese día.

Por ejemplo: PSG, actual campeón de la Liga de Campeones, debutó en la presente edición frente al Atalanta. El encuentro se disputó el miércoles, mientras que el PSV se enfrentó a Union Saint-Gilloise en el partido inaugural, que se jugó en simultáneo con el duelo entre el Athletic Club y el Arsenal.

Relacionada: Linda Caicedo, gran figura en triunfo del Real Madrid en el inicio de la Liga de Campeones femenina

Con la nueva modificación, el enfrentamiento entre el equipo francés (defensor del título) y Atalanta habría sido el único programado para el martes, mientras que los demás partidos se habrían disputado entre el miércoles y el jueves.

Esta fue la información revelada por el periodista italiano: