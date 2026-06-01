Trabajos de EMCALI programados para este 1 de junio
Intervenciones en energía, acueducto y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Reparaciones en:
- Benjamín Herrera
- Carrera 13 con calle 27 B
- San Fernando
- Calle 5 B4 # 38 - 12
- Siloé
- Calle 8 D Oeste # 50 D 41
- Acopi
- Calle 13 # 25 - 169
- Siloé sector La Mina
- Calle 6 C Oeste # 49 - 40
Se verificarán posibles daños de acueducto en:
- Colseguros
- Calle 10 # 31 - 143
- Santa Anita
- Calle 11 A # 51 - 09
ALCANTARILLADO
Mantenimiento a:
- Canal Oriental
A la altura de Puerto Mallarino y Paso del Comercio.
Limpieza de sumideros en:
- El Jardín y La Esperanza
ENERGÍA
Modernización de la Red de energía
Se llevará a cabo la siguiente maniobra:
Instalación de cable ecológico en:
- Circuito Cosmocentro: en la calle 5 entre la carrera 44 y 56.
Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.