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01 jun 2026 Actualizado 16:18

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Trabajos de EMCALI programados para este 1 de junio

Intervenciones en energía, acueducto y alcantarillado.

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ACUEDUCTO

Reparaciones en:

  • Benjamín Herrera
  • Carrera 13 con calle 27 B
  • San Fernando
  • Calle 5 B4 # 38 - 12
  • Siloé
  • Calle 8 D Oeste # 50 D 41
  • Acopi
  • Calle 13 # 25 - 169
  • Siloé sector La Mina
  • Calle 6 C Oeste # 49 - 40

Se verificarán posibles daños de acueducto en:

  • Colseguros
  • Calle 10 # 31 - 143
  • Santa Anita
  • Calle 11 A # 51 - 09

ALCANTARILLADO

Mantenimiento a:

  • Canal Oriental

A la altura de Puerto Mallarino y Paso del Comercio.

Limpieza de sumideros en:

  • El Jardín y La Esperanza

ENERGÍA

Modernización de la Red de energía

Se llevará a cabo la siguiente maniobra:

Instalación de cable ecológico en:

  • Circuito Cosmocentro: en la calle 5 entre la carrera 44 y 56.

Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

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23/08/2024 - 01:38:13

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