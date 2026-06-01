Trabajos de EMCALI programados para este 1 de junio

ACUEDUCTO

Reparaciones en:

Benjamín Herrera

Carrera 13 con calle 27 B

San Fernando

Calle 5 B4 # 38 - 12

Siloé

Calle 8 D Oeste # 50 D 41

Acopi

Calle 13 # 25 - 169

Siloé sector La Mina

Calle 6 C Oeste # 49 - 40

Se verificarán posibles daños de acueducto en:

Colseguros

Calle 10 # 31 - 143

Santa Anita

Calle 11 A # 51 - 09

ALCANTARILLADO

Mantenimiento a:

Canal Oriental

A la altura de Puerto Mallarino y Paso del Comercio.

Limpieza de sumideros en:

El Jardín y La Esperanza

ENERGÍA

Modernización de la Red de energía

Se llevará a cabo la siguiente maniobra:

Instalación de cable ecológico en:

Circuito Cosmocentro: en la calle 5 entre la carrera 44 y 56.

Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.