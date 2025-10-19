Tabla de posiciones de Premier League: Así quedó tras victoria de Manchester United sobre Liverpool

Harry Maguire de Selección de Inglaterra y Manchester United / Getty Images. / Poppy Townson - MUFC

Arsenal mantiene el liderato de la Premier League durante la fecha 8, producto de 6 victorias, 1 empate y 1 derrota, y suma 5 compromisos sin perder en la competencia, desde la derrota en la tercera jornada frente a Liverpool (1-0). Manchester City es el perseguidor más cercano, y está a tres puntos de los dirigidos por el técnico Mikel Arteta.

Aunque la fecha 8 finalizará el lunes 20 de octubre, con el enfrentamiento entre West Ham y Brentford, a partir de las 2:00 pm (hora Colombia), en la jornada dominical se disputó el plato fuerte, protagonizado por Liverpool y Manchester United, en Anfield.

El clásico finalizó con victoria para Manchester United 2-1, que desde agosto de 2022 volvió a derrotar a ‘The Reds’. En este escenario, el registro indica que la última victoria sobre Liverpool fue en la temporada 15-16, cuando Wayne Rooney anotó el único gol del triunfo.

El marcador lo abrió Bryan Mbeumo (2′), mientras los aficionados se ponían cómodos en las gradas, y Liverpool rescató el empate parcial (78′), gracias a la definición de Cody Gakpo. Sin embargo, seis minutos después, Bruno Fernández envió un gran centro al área que conectó con la cabeza de Harry Maguire, quien envió el balón al fondo de la red.

Así le fue a los colombianos en la fecha 8

Crystal Palace, equipo al que pertenece Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, rescató un valioso empate 3-3 frente as Bournemouth, y se mantiene a un punto de ingresar a puestos de competencia europea.

Muñoz fue titular, dio una asistencia y jugó todo el encuentro, mientras que Lerma fue suplente.

Por otra parte, Jhon Arias, que no fue convocado por el técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de ‘La Tricolor’ en octubre, fue titular en una nueva derrota de su equipo ante Sunderland, 2-0. El colombiano disputó 77′, y salió en reemplazo de Tchatchoua.

Tabla de posiciones

Resultados de la jornada 8

Nottingham Forest 0-3 Chelsea

Burnley 2-0 Leeds United

Sunderland 2-0 Wolves

Crystal Palace 3-3 Bournemouth

