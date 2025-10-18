¡Antirécord en Premier League! Técnico fue despedido 39 días después de ser anunciado

Nottingham Forest anunció este sábado, minutos después de perder 0-3 contra el Chelsea, el despido de su entrenador, Ange Postecoglou.

El técnico australiano solo ha estado 39 días en el cargo y en los ocho partidos que ha dirigido ha cosechado seis derrotas y dos empates.

El Forest es en estos momentos decimoséptimo en la Premier League, con cinco puntos -de los que cuatro los logró Nuno Espirito Santo-, pero puede acabar la jornada en zona de descenso si los equipos de abajo ganan.

“El Nottingham Forest puede confirmar que después de una serie de resultados y partidos decepcionantes Ange Postecoglou ha sido despedido como entrenador con efecto inmediato. El club no hará más comentarios al respecto”, informó el club de Nottingham 19 minutos después de caer 0-3 contra el Chelsea.

Evangelos Marinakis, dueño del Forest, se marchó de su asiento en el City Ground después de que el Chelsea marcara el 0-2.

Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.



The Club will make no further comment at this time. — Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025

Postecoglou, el nuevo dueño del antirécord en la Premier League

La estancia de Postecoglou en el Forest se convirtió en la más corta en la historia de la Premier League. Hay una de solo 30 días de Sam Allardyce en el Leeds United, pero este se trataba de un interinato.

Postecoglou superó a Les Reed, quien estuvo 40 días en el Chartlon Athletic durante 2006 y le sigue Javi Gracia con 69 días en Leeds United y luego Rene Meulensteen con 75 en el Fulham.

El Forest ahora buscará su tercer entrenador de la temporada después de despedir hace poco más de un mes a Espirito Santo por discrepancias con la directiva.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Chelsea, Postecoglou, que ya estaba bajo mucha presión, sacó a relucir sus éxitos recientes, como la Liga Europa lograda con el Tottenham Hotspur la temporada pasada.

“Tal vez no soy un gerente fracasado. Si me das tiempo, la historia siempre termina igual conmigo y un trofeo. Muchas personas tienen el pensamiento de que no tengo logros y que tengo suerte de conseguir este trabajo”, dijo el australiano.