Petro contradice a EEUU por lancha atacada que pertenecería al ELN: “era de una familia humilde”

Colombia

En medio de las nuevas tensiones entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, y luego de que el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, afirmara que habían confirmado que una embarcación atacada en el Caribe tenía vínculos con el ELN, el presidente Petro cuestionó lo dicho por el funcionario norteamericano.

“La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”, manifestó Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano confrontó también a Hegseth: “¿Qué le dice usted a esa familia?, explíqueme porque usted ayudó a asesinar un humilde pescador de Santa Marta. ¿Qué le dice usted a la familia del pescador Alejandro Carranza? Era un ser humano humilde”.

Estos cuestionamientos de Petro se dan luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lo señalara de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”. Sobre estas críticas, el mandatario colombiano se ha defendido, afirmando que Petro está siendo engañado por sus asesores.