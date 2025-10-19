Secretario de Guerra de EE.UU. vinculó al ELN con buque atacado en el Caribe

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que la embarcación atacada por fuerzas estadounidenses en el Caribe el pasado viernes estaría vinculada al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Hegseth equiparó al grupo con la amenaza global del terrorismo y advirtió que será tratado de la misma forma.

“El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, publicó Hegseth.

Añadió que la inteligencia norteamericana tenía indicios claros sobre las actividades del buque, ya que sabía que estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos.

”Durante la operación, realizada en aguas internacionales, había tres personas a bordo identificadas por las autoridades como “narcoterroristas”, detalló Hegseth.