Minminas propone usar ley de financiamiento para aliviar deuda de Air-e

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, planteó que la ley de financiamiento que prepara el Gobierno Nacional podría convertirse en una herramienta clave para aliviar las deudas generadas luego de la intervención de la empresa Air-e y avanzar hacia una solución empresarial sostenible en el suministro de energía para la región Caribe.

Durante su intervención en la inauguración de una granja solar que beneficiará a 500 familias en Repelón, Atlántico, el ministro insistió en que el objetivo es garantizar energía limpia, barata y confiable, a la vez que se fortalecen los proyectos de transición energética.

“He dicho aquí delante de congresistas y al gobernador: utilicemos el marco de la ley de financiamiento para ver cómo conseguimos recursos que permitan aliviar las deudas posteriores a la toma de Air-e, pero también para pensar en una solución de mediano y largo plazo. No puede ser que el pueblo caribeño siga cada año con la incertidumbre de si va a tener energía”, señaló Palma.

El jefe de la cartera de Minas destacó la necesidad de organización y cooperación ciudadana para hacer sostenibles los proyectos energéticos.

Riesgo de apagón

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, advirtió sobre el riesgo de una eventual suspensión del suministro eléctrico en la región Caribe, ante las dificultades financieras que enfrenta la empresa Air-e y la falta de pago a los generadores de energía.

Según el mandatario departamental, la empresa —actualmente intervenida por el Gobierno Nacional— no ha cumplido con los pagos a los generadores, lo que podría desencadenar una cadena de consecuencias que dejarían a la compañía sin posibilidad de distribuir energía.

“Air-e está intervenida y es responsabilidad del Gobierno. Pero no ha pagado a los generadores. Si no se les paga, podría haber suspensión del servicio, y por lo tanto, Air-e quedaría sin posibilidad de vender energía. Es una situación compleja desde el punto de vista financiero e institucional, que le corresponde al Gobierno tomar decisiones urgentes”, afirmó Verano.

Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Air-e adeuda cerca de $900.000 millones a plantas térmicas, $300.000 millones a hidroeléctricas y otros $200.000 millones a compañías de transmisión. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los generadores y transmisores de energía, que temen que la falta de pagos ponga en riesgo la estabilidad del suministro en la región Caribe.