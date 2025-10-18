Tribunal revoca resoluciones de Minminas que beneficiaban a Air-e: ¿Qué pasará con el servicio?

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de tres resoluciones del Ministerio de Minas y Energía que otorgaban a la empresa Air-e un tratamiento especial por la suspensión de limitación del suministro de energía de las generadoras a la compañía, lo que obligaba a las empresas a seguir entregando energía a la comercializadora pese a las crecientes deudas, que superan los $1,4 billones y que ponen en riesgo la estabilidad del sistema.

Con esta decisión, la distribuidora de energía que opera en el Atlántico, Magdalena y La Guajira volvería a tener las mismas condiciones que cualquier otro actor del sector y quedará sin el “blindaje” que la protegía de sanciones o restricciones por incumplimientos.

La demanda fue interpuesta por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), ISA Intercolombia y Transelca S.A., que argumentaron una extralimitación de funciones por parte del Ministerio al expedir las resoluciones 40307, 40359 y 40409 de 2024. El Tribunal les dio la razón y concluyó que dichas decisiones invadieron competencias que corresponden a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

No obstante, el fallo dejó en firme la intervención administrativa que mantiene la Superintendencia de Servicios Públicos sobre Air-e desde 2024, al considerar que esta medida fue legal y se encuentra dentro de sus atribuciones.

Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Air-e adeuda cerca de $900.000 millones a plantas térmicas, $300.000 millones a hidroeléctricas y otros $200.000 millones a compañías de transmisión. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los generadores y transmisores de energía, que temen que la falta de pagos ponga en riesgo la estabilidad del suministro en la región Caribe.

La respuesta de Air-e

La empresa Air-e aclaró que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de tres resoluciones del Ministerio de Minas y Energía, aún no está en firme y no produce efectos jurídicos definitivos.

En un comunicado, la compañía intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, señaló que la decisión corresponde a una primera instancia y que ejercerá los recursos legales pertinentes para garantizar el debido proceso y la defensa de sus derechos.

Air-e precisó además que las resoluciones 40307, 40359 y 40409 de 2024, objeto del fallo, estuvieron vigentes únicamente hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo que actualmente no generan efectos jurídicos.

La empresa también enfatizó que continúa vigente el marco regulatorio que impide limitar el suministro de energía a las empresas intervenidas por la SSPD, conforme a la Resolución CREG 116 de 1998 y la Circular SSPD 20241000001314 de diciembre de 2024, las cuales mantienen presunción de legalidad y no han sido suspendidas por autoridad judicial.

Asimismo, Air-e destacó que el propio Tribunal reconoció la legalidad de la toma de posesión decretada por la Superintendencia, al considerar que la medida se ajustó a la Constitución y la ley, y tuvo como propósito garantizar la continuidad y calidad del servicio para los usuarios del Caribe colombiano.