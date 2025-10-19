La educación del mañana se debate en Un Río de Libros: Rectores caribeños abordan retos y futuro

Rectores de universidades del Caribe en un foro en la Feria Un Río de Libros en Montería.

Montería

En el marco de la décima edición de la Feria Un Río de Libros 2025, organizada por la Gobernación de Córdoba, el panorama de la educación superior para el siglo XXI tomó el centro del debate.

Rectores de destacadas universidades del Caribe colombiano se dieron cita en la conferencia “Educar hoy: retos, estudiantes y futuro”, un espacio académico que sirvió para analizar los desafíos contemporáneos desde la perspectiva regional.

Los directivos no solo elogiaron el impacto cultural y académico del evento, sino que subrayaron cómo este tipo de iniciativas fortalecen la crucial relación entre educación, cultura y formación ciudadana.

Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, expresó su favorable primera impresión del evento, destacando la activa participación del público.

“Es la primera vez que vengo a la Feria Un Río de Libro, pero estoy muy complacido por la asistencia del público, por la calidad de muchos de los conferencistas que he podido escuchar y realmente es un evento que me parece de excelente nivel”, afirmó Meisel Roca.

El rector puso especial énfasis en el entusiasmo visible de los asistentes y en la importancia fundamental de promover la lectura, una actividad que calificó como de “enorme importancia para una sociedad”.

La Feria, una poderosa herramienta

Por su lado, el padre Juan Camilo Restrepo, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, enmarcó la feria como una poderosa herramienta para el fortalecimiento del capital social y cultural. Para él, el evento trasciende lo literario para convertirse en una plataforma de encuentro y descubrimiento colectivo.

“Es una experiencia para seguir fortaleciendo el capital cultural que tiene nuestro departamento de Córdoba y a través de la conversación, el debate, a través de este encuentro con el pretexto de los libros, creo que nos ayuda a descubrir toda esa riqueza interior que tenemos como ciudadanos, como cordobeses, que nos permite también potenciar para construir región y construir país”, señaló.

La perspectiva de Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba, se centró en la notable sostenibilidad demostrada por la feria a lo largo de una década.

Torres Oviedo conectó explícitamente el crecimiento cultural con el desarrollo integral de Montería y el departamento. “Reconocer este espacio que durante diez años se ha mantenido activo, eso muestra la sostenibilidad que permite, no solo crear una cultura alrededor de la lectura en nuestra ciudad y el departamento, sino que nos visibiliza en el escenario nacional e internacional”, explicó.

El rector manifestó su satisfacción al comprobar cómo la ciudad ha evolucionado no solo en capacidades, infraestructura física y desarrollo social, sino también con la cultura como un “elemento central que hay que preservar, mantener y fortalecer”.

Un buen panorama

En conjunto, las intervenciones de los tres rectores en Un Río de Libros 2025 pintaron un panorama esperanzador pero demandante. La conferencia sirvió como un recordatorio de que la educación superior en la región Caribe está llamada a dialogar con los grandes temas de nuestra era, desde la inteligencia artificial hasta la construcción de una ciudadanía más crítica, utilizando la cultura y los espacios de debate público como pilares esenciales para ese fin.

La feria, más allá de su innegable aporte literario, se consolida así como un foro indispensable para pensar y proyectar el futuro de la sociedad.