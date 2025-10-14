Liverpool extraña a Luis Díaz: encabeza lista de peores fichajes en Premier League

Luis Díaz fue uno de los jugadores más importantes en ataque para el director técnico Arne Slot, logrando disputar un total de 148 partidos, en los cuales anotó 41 goles y generó 17 asistencias. Varios jugadores, hinchas y prensa se han cuestionado la mala decisión sobre la venta del colombiano al Bayern Múnich, principalmente por los refuerzos que trajeron para la temporada en curso.

Daniel Sturridge, Djibril Cissé, Virgil van Dijk, Alisson, Mac Allister son algunos de los excompañeros de Lucho, que se han pronunciado sobre la ausencia del colombiano dentro y fuera de la cancha, ya que aseguran que es un futbolista difícil de reemplazar. Y es que desde que Díaz se incorporó al Bayern Múnich ha tenido un excelente desempeño tras marcar 6 goles y generar 4 asistencias en 10 partidos, un panorama muy distinto al que atraviesa Liverpool.

Por el contrario, ‘The Reds’ no ha tenido un buen inicio de semestre desde la salida del guajiro, y su reemplazo no ha rendido como se esperaba. A pesar de que el Liverpool es segundo en la Premier League, en la UEFA Champions League marcha decimoséptimo, luego conseguir una victoria y una derrota.

Where is your team after MD2? 👀#UCL pic.twitter.com/3ftreHxwpQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2025

Liverpool en la lista de los peores fichajes

Según Sports Illustrated, Liverpool tiene tres jugadores que hacen parte de los 10 peores fichajes del mercado de Inglaterra, de acuerdo con el diario inglés, Sports Illustrated.

Se trata de Alexander Isak (proveniente de Newcastle), Milos Kerkez (proveniente de Bournemouth) y Florian Wirtz (proveniente de Bayer Leverkusen), quienes se incorporaron al conjunto de Anfield para reemplazar a Luis Díaz por una cifra de 154,9 millones de dólares, siendo uno de los refuerzos más costosos para el club.

Sin embargo, el jugador alemán no ha tenido el desempeño esperado en el club inglés, ya que no ha logrado marcar ningún gol ni generado alguna asistencia en los nueve partidos que ha disputado con el Liverpool, lo que demuestra que no está cerca de alcanzar el gran nivel que tuvo Lucho defendiendo la camiseta roja. Incluso el diario deportivo se refirió a Wirtz: “No hay ningún premio para adivinar cuál es el fichaje más flojo de la Premier League este verano”.

Cabe mencionar que el traspaso del guajiro a la Bundesliga fue de 75 millones de euros (equivalente a 79 millones de dólares, aproximadamente).

Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025

Esta es la lista de los peores fichajes para la temporada en curso de la Premier League:

Florian Wirtz (Liverpool) Milos Kerkez (Liverpool) Jamie Gittens (Chelsea) Yoane Wissa (Newcastle United) Alexander Isak (Liverpool) James Trafford (Manchester City) Jean-Clair Todibo (West Ham United) Mads Hermansen (West Ham United) Anthony Elanga (Newcastle United) Thierno Barry (Everton)

Rendimiento de Luis Díaz durante su última temporada en Premier League