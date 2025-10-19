Guateque fue epicentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural

Guateque

En el municipio de Guateque, Boyacá, se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, un evento que sirvió no solo como homenaje a las mujeres del campo, sino también como escenario para el impulso de la comercialización agropecuaria y el fortalecimiento de procesos asociativos en el territorio.

“Efectivamente estuvimos en el municipio de Guateque en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, en el que además de la celebración se le hizo un reconocimiento a nuestras mujeres rurales, quienes disfrutaron de una gran jornada, en la que además se incluyó el primer Reinado Cacique Guatoc que exaltó la fuerza y el liderazgo de la mujer campesina”, aseguró Diego Solano, vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Rural.

Como parte de esta jornada, la Agencia de Desarrollo Rural y la Alcaldía de Guateque desarrollaron la Gran Feria de Comercialización y Asociatividad, que contó con la participación de más de 70 organizaciones campesinas de pequeños y medianos productores.

“Durante el evento, los asistentes pudieron adquirir productos de excelente calidad, directamente de manos de sus productores, sin intermediarios. Los alimentos y artículos ofrecidos reflejaron la riqueza cultural y productiva del campo boyacense. Productores y productoras, entre organizaciones y asociaciones campesinas, ofrecieron una variada muestra de artesanías, productos transformados, lácteos, café, cacao, miel, bebidas tradicionales y plantas, entre otros”, añadió Solano.

Desde la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), se destacó la excelente acogida del evento por parte de las mujeres rurales del Valle de Tenza y otros sectores del departamento. En el marco de esta celebración, se hizo entrega de más de 70 becas para programas de formación en diferentes temas dirigidos a mujeres rurales, como una apuesta por su empoderamiento económico y social.

“La reacción de las mujeres rurales, de las mujeres del Valle de Tenza, de las mujeres de nuestro departamento fue muy importante porque tuvimos la posibilidad de hacerles entrega de más de 70 becas para participar en unos programas de mujer rural donde vamos a fortalecer todo el tema asociativo, cooperativo, comercial, financiero y eso hizo que definitivamente pues recibieran con mucho agrado la presencia de la Agencia de Desarrollo Rural en el municipio de Guateque”, indicó el funcionario de la ADR.

De acuerdo con lo anunciado por el vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Rural, se continuará promoviendo estos eventos en diferentes municipios del país como una estrategia clave para dinamizar los mercados campesinos.

“Una de las iniciativas que venimos trabajando desde la Agencia de Desarrollo Rural, con el liderazgo de su presidente el ingeniero César Pachón, es precisamente fortalecer todo el tema del comercio y del mercadeo agropecuario, pues el objetivo es, no sólo aquí en la región, no sólo en el departamento sino a nivel nacional, seguir fortaleciendo todo el tema de comercialización, de mercadeo a través de la realización de eventos comerciales, de ferias, de negocios, de mercados campesinos, cosa que los productores también pues puedan hacer más visible el trabajo que vienen realizando”, dijo Diego Solano, quien además aseguró que “es importante, que las personas que nos siguen a través de la radio también estén muy pendientes de las redes sociales de la Agencia de Desarrollo Rural, en Facebook, en Instagram, en la página web de la entidad para que puedan conocer más a detalle el calendario que tenemos programados para los eventos en la entidad”.

La Agencia de Desarrollo Rural anunció una importante inversión para el desarrollo ganadero del Valle de Tenza

Durante la feria, también se realizó el anuncio de una inversión de $5.000 millones que serán destinados a la construcción del Complejo Ganadero y Agrologístico en el municipio de Guateque, un compromiso adquirido previamente con la región.

“Hicimos la entrega de manera simbólica de uno de los compromisos que había establecido el ingeniero César Pachón Achuri con la región y es una inversión de $5.000 millones para la construcción del Complejo Ganadero y Agrologístico en el Valle de Tenza, aquí en el municipio de Guateque, que es un ejercicio que se viene haciendo de manera articulada con la Asociación de Ganaderos del municipio y con participación también de la alcaldía municipal. Este proyecto iniciará su fase de estudios y diseños antes de finalizar el mes de octubre, con un valor aproximado de 300 millones de pesos”, expresó.

La jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural y la Gran Feria de Comercialización y Asociatividad se desarrolló en el parque principal de Guateque y contó con la presencia de Diego Solano, vicepresidente de Integración Productiva de la Agencia de Desarrollo Rural, la vicepresidenta de Proyectos, Eliana Zambrano, el director de Comercialización, Edwin Insuasti, la Dirección de Participación y Asociatividad y el alcalde de Guateque David Morales.