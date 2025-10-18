Medellín

En Anorí, asesinaron a dos hombres que se movilizaban en un taxi

Las víctimas fueron atacadas a tiros en la vereda Villa Fátima, distante a unos 20 minutos de la cabecera municipal de esa población del nordeste de Antioquia

Anorí, Nordeste de Antioquia. Foto: cortesía.

Anorí- Antioquia

Este sábado la comunidad del municipio de Anorí reportó a las autoridades el hallazgo de dos cuerpos sin vida y con impactos de bala en varias partes del cuerpo.

Cerca de las 9 de la mañana fue advertida la policía sobre hombres tendidos en la vía principal que de Medellín conduce a Anorí con impactos de bala y al lado de un vehículo tipo taxi en el que, según las autoridades, se movilizaban las víctimas. Este hallazgo se hizo en la vereda Villa Fátima, distante a unos 20 minutos de la cabecera municipal.

Por ahora no ha trascendido una hipótesis sobre la razón por la que asesinaron a estas dos personas identificadas como Cristian Camilo Gallego Bedoya y Juan Esteban Gómez Agudelo, quienes fueron trasladados a la morgue municipal por el cuerpo de bomberos, donde se hizo la inspección a los cadáveres.

En la zona tiene injerencia criminal los grupos ilegales disidencias del frente 36 y el frente Héroes de Anorí del ELN, quienes podrían ser los responsables de este doble crimen. Aunque por ahora la investigación apenas inició para determinar las causas de este hecho.

