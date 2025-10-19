🔴 EN VIVO Elecciones Consejos de Juventud: Siga en DIRECTO la votación y resultados

Exactamente, a las 8 de la mañana de este domingo 19 de octubre en todo el territorio colombiano se realizará la jornada electoral para los Consejos de Juventud. La Registraduría Nacional instaló 6.372 puestos de votación, en el que se habilitaron 19.869 mesas para que los jóvenes del país puedan votar.

¿Quiénes pueden votar en las Elecciones Consejos de Juventud?

Tenga en cuenta que las urnas estarán abiertas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y que en estas elecciones solo podrán votar los jóvenes entre los 14 y los 28 años.

Le puede interesar:Cómo consultar si es jurado de votación en Consejos de Juventudes 2025: mesas de votación y candidatos

Voto Consejos de Juventud 2025: Beneficios

Además de cumplir con el deber ciudadano de votar, hacerlo también trae ventajas establecidas por la Ley 403 de 1997. Este ejercicio democrático no solo fortalece la participación en el país, sino que otorga beneficios concretos a quienes acuden a las urnas.

Entre ellos se encuentra la reducción de un mes en el servicio militar, prioridad en concursos de empleo público y en procesos de admisión a universidades cuando haya empate. También se otorga preferencia en la asignación de becas o subsidios de vivienda y el derecho a disfrutar de media jornada laboral libre con pago completo.

EN VIVO Elecciones Consejos de Juventud

Siga AQUÍ el minuto a minuto de las Elecciones Consejos de Juventud 2025

8:11 a. m. | “Nuestra responsabilidad como Ministerio de Defensa es garantizar la seguridad”: el ministro Pedro Sánchez

#POLÍTICA | “Nuestra responsabilidad como Ministerio de Defensa es garantizar la seguridad”: el ministro Pedro Sánchez (@PedroSanchezCol) confirmó que 72 hombres y mujeres de la Fuerza Pública han sido designados para garantizar las elecciones de Consejos de Juventud en todo el… pic.twitter.com/boaiKlPF6u — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 19, 2025

8:00 a. m. | En este momento (8:00 am) se abren las urnas en todo el país para las elecciones a Consejos de Juventud Municipales y Locales.

#ATENCIÓN | En este momento (8:00 am) se abren las urnas en todo el país para las elecciones a Consejos de Juventud Municipales y Locales. La Registraduría en este momento hace oficial la instalación de estos comicios y la apertura de urnas hasta las 4 de la tarde.



Vía… pic.twitter.com/ch4cAAXgnh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 19, 2025

7:47 a. m. | Ya está todo listo en la Registraduría Nacional para la instalación de las elecciones de Consejos de Juventud en todo el país.