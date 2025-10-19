1.500 policías acompañan elecciones de Consejos de Juventud en el Atlántico

Este domingo 19 de octubre, 641 mil jóvenes del Atlántico están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales de Juventud.

La apertura oficial del proceso electoral en el departamento se realizará a las 8:00 de la mañana en la Galería de la Plaza de la Paz.

Durante una reunión preparatoria con representantes institucionales y la delegada del Ministerio del Interior, Diana Olmos, el gobernador Verano reafirmó su respaldo a la Registraduría y destacó la importancia de la participación juvenil.

“Queremos que los jóvenes del Atlántico participen, voten y sean parte de esta jornada. Los Consejos de Juventud son un escenario fundamental para que las nuevas generaciones tengan incidencia real en las decisiones públicas. Apostar por la juventud es apostar por el futuro del departamento y del país”, afirmó el mandatario.

En el Atlántico se habilitarán 300 puestos de votación, con amplia cobertura en zonas rurales y corregimientos. Además, 5.320 jurados de votación, de los cuales 913 son jóvenes entre 14 y 17 años, participarán en la jornada, reflejando el compromiso de la juventud con el fortalecimiento democrático.

La delegada del Ministerio del Interior destacó el acompañamiento del Gobierno Nacional para garantizar la transparencia y tranquilidad del proceso.

Medidas de seguridad

Las autoridades han hecho cinco comités preparativos para esta jornada y un consejo de seguridad en el cual quedó establecido los procedimientos que se tendrán para el cuidado de los jóvenes entre 14 y 28 años en la jornada de este domingo.

Serán más de 1.500 policías que cuidarán el departamento, 570 miembros del ejército que acompañarán todas las 1.055 mesas de votación habilitadas a lo largo y ancho del departamento.

Datos clave del proceso en Atlántico: