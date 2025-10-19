En video quedó registrada celebración de América por victoria en el clásico caleño
Los jugadores escarlatas no ocultaron su felicidad tras quedarse con el duelo en Palmaseca.
La jornada sabatina del FP tuvo como plato principal el clásico caleño, fue el compromiso más atractivo de esta jornada. América le ganó 2-0 a Cali en el Estadio de Palmaseca y se ilusiona con una posible clasificación a los cuadrangulares.
El orden táctico de los americanos fue fundamental para lograr esta importante victoria. En los primeros momentos, resistió la presión de los azucareros y lograron marcar en jugadas clave. Los goles fueron obra de Cristian Barrios al minuto 27’ y Josen Escobar sobre el 62’.
También este partido era clave para ambos equipos en la pelea por un cupo en el grupo de los ocho, ahora América y Cali quedaron con 20 unidades a un solo punto de Santa Fe que es octavo y hacen cuentas para la clasificación a la siguiente fase de la Liga Colombiana.
Video de la celebración de América
La felicidad en el plantel americano fue muy notoria tras ganar este clásico, ya que venían de ganarle 3-2 a Equidad en la fecha 15 del campeonato colombiano y si siguen sumando de a tres se les podrían dar la clasificación a los cuadrangulares finales.
A través de las redes sociales del equipo rojo, compartieron las imágenes de la celebración en el camerino. En las que se vio a todos los jugadores, saltando y con cánticos representativos del equipo, en compañía del cuerpo técnico encabezado por David González.
Desde Argentina, el exjugador del equipo americano, Duván Vergara, también se sumó a la alegría escarlata y envió un mensaje a través de sus redes sociales, reposteando la imagen del triunfo y añadió, “Normal, el único grande de la ciudad”.
Este fue el clásico caleño número 309, los escarlatas no ganaban como visitantes desde el 5 de marzo del 2022. Pero, continúa la hegemonía de Cali en la cifras, ya que suman 111 victorias, 97 empates y 101 triunfos de América.