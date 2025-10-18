🔴EN VIVO | América vs. Deportivo Cali por Liga Colombiana: siga acá el clásico vallecaucano

El partido entre<b> América y Deportivo Cali</b> cerrará la jornada sabatina de la fecha 16 de la <b>Liga Colombiana. </b>El juego se llevará a cabo en el estadio Palmaseca a partir de las 8:30 de la noche. Este será el clásico vallecaucano 310, el saldo positivo se lo lleva el equipo Azucarero con 111 victorias.<b>Ambos equipos llegan a este compromiso en busca de la victoria para mantener la ilusión de clasificar a los cuadrangulares</b>, pues hasta el momento tanto los Azucareros como los Escarlatas se encuentran fuera de los ocho mejores, pero aún tienen posibilidad de avanzar a la siguiente fase.<b>Le puede interesar</b>: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/18/rodallega-fue-autocritico-tras-empate-con-chico-y-envio-mensaje-a-hinchas-de-santa-fe-hay-crisis/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/18/rodallega-fue-autocritico-tras-empate-con-chico-y-envio-mensaje-a-hinchas-de-santa-fe-hay-crisis/"><b>Rodallega fue autocrítico tras empate con Chicó y envió mensaje a hinchas de Santa Fe ¿Hay crisis?</b></a><b>Lea también:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/17/en-vivo-medellin-vs-fortaleza-por-liga-colombiana-siga-aca-trasmision-del-partido/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/17/en-vivo-medellin-vs-fortaleza-por-liga-colombiana-siga-aca-trasmision-del-partido/"> <b>Medellín supera a Fortaleza y se acerca a la clasificación: resumen del partido y goles</b></a><b>Parcialmente Deportivo Cali se ubica en la casilla 9 con 20 unidades, a 1 punto de Santa Fe, </b>quien es octavo; sin embargo al León le falta disputar un compromiso con Medellín para que ambos equipos queden al día en la Liga Colombiana. Por otro lado, <b>América se sitúa en el puesto 15 con 17 puntos</b>, un panorama más difícil para el Escarlata, pero si empieza a sumar de a tres puntos podría entrar a la lucha de conseguir un cupo a los cuadrangulares.