Fue capturada alias ‘La Jessica’, ficha clave de Cordillera en la comuna Villasantana de Pereira

Pereira

En un operativo desarrollado por la Policía Nacional en el barrio Kennedy de Pereira, fue capturada una mujer conocida con el alias de ‘La Jessica’, señalada de pertenecer a la estructura delincuencial Cordillera y de ser una de las principales encargadas de la distribución y comercialización de estupefacientes en varios sectores de la comuna Villasantana.

La mujer fue sorprendida con más de 1.200 dosis de bazuco, listas para su venta. De acuerdo con la información recopilada por las unidades de investigación criminal, alias ‘La Jessica’ era persona de confianza de alias ‘Zurdo’ o ‘Z’, presunto líder del grupo Cordillera en esta zona del oriente de Pereira.

Su rol consistía en coordinar las redes de microtráfico en barrios como Tokio, Remanso, Las Brisas y El Danubio, lugares que las autoridades han identificado como puntos críticos en el control territorial de esa estructura delictiva.

Las investigaciones señalan que ‘La Jessica’ tenía un prontuario delictivo recurrente, con antecedentes por delitos asociados al tráfico de estupefacientes. Las autoridades la consideran pieza clave dentro de la organización criminal.

La captura de alias ‘La Jessica’ representa un nuevo golpe a la estructura Cordillera, en el marco de las acciones del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, implementado por la Policía Nacional para desarticular las organizaciones responsables del aumento de homicidios en el área metropolitana.

¿Quién es alias ‘Zurdo’ o ‘Z’?

Por su parte, alias ‘Zurdo’ o ‘Z’ es reconocido por las autoridades como uno de los principales líderes de Cordillera en Pereira. Se encuentra bajo investigación por homicidio y concierto para delinquir, y pese a haber cumplido una condena que le permitió salir en libertad en 2023, las labores de inteligencia evidencian que habría retomado sus actividades criminales, liderando nuevamente la distribución de drogas en el oriente de la ciudad.

Recordemos que Cordillera mantiene una confrontación directa con Los Rebeldes, enfrentamiento que ha derivado en un incremento superior al 120 % en los casos de homicidio en Pereira y Dosquebradas, con más de 250 muertes registradas en lo corrido del año.