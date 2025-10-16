Piden extender operaciones del Bloque de Búsqueda al occidente de Risaralda por el Clan del Golfo

Pereira

La petición busca que este cuerpo élite, conformado por más de seiscientos uniformados especializados en inteligencia, investigación y operaciones tácticas, también refuerce las acciones de control, inteligencia y seguridad en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Quinchía y Pueblo Rico, zonas donde se han registrado en los últimos meses actividades delictivas atribuidas a ese grupo criminal.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, explicó que la solicitud fue presentada al mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, con el fin de garantizar que parte del personal y las capacidades operativas del Bloque se destinen a fortalecer la presencia del Estado en esas zonas, donde se estarían registrando afectaciones por narcotráfico, extorsión y reclutamiento de jóvenes por parte de esta organización ilegal.

“Qué bueno desdoblar este equipo, no solo la área metropolitana, sino incursionar en Mistrató, en las áreas urbanas y rurales, en Belén de Umbría, que es donde hemos recibido también un incremento de homicidios. Mistrató hoy con 18 homicidios, cuando el año pasado eran dos. El mayor General Triana, estuvo de acuerdo y vamos a coordinar con el comandante de la Región 3 de Policía para articular ese proceso”, indicó Londoño.

En estos municipios, la Fuerza Pública ha reportado importantes resultados en la lucha contra el crimen organizado, con la captura y neutralización de al menos 50 integrantes del Clan del Golfo. Sin embargo, las autoridades reconocen que la persistencia de estas redes criminales exige una presencia permanente y articulada de las instituciones para evitar su reorganización.

El occidente de Risaralda ha sido escenario de incrementos en los índices de homicidios, especialmente en Mistrató y Belén de Umbría, donde se han generado hechos de violencia que afectan la seguridad de la población rural, recordemos que el último caso fue el homicidio del líder social y exconcejal de Mistrató, Diego Diossa Medina.

Con la solicitud, el Gobierno Departamental espera que el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen amplíe su radio de acción hacia esta zona y reforzar la ofensiva contra el Clan del Golfo.