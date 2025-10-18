Valeria Afanador: Dos meses después familiares marchan en Cajicá y exigen celeridad de la Fiscalía

En Cajicá, lo padres de Valeria Afanador exigen resultados por parte de La Fiscalía General de la Nación

Cajicá / Cundinamarca

Este sábado 18 de octubre, los familiares de la niña Valeria Afanador de 10 años que desapareció y posteriormente fue encontrada sin vida en la vereda Rio Frio de Cajicá, iniciaron un recorrido desde el centro del municipio, exigiendo justicia y pidiendo a las autoridades celeridad en las investigaciones. El papá de la niña asegura que después de dos meses, aun no hay resultados.

“Queremos exigir que la Fiscalía General de la Nación tenga resultados. Han pasado mas de dos meses desde la muerte de mi hija y a hoy, la Fiscalía, no tiene un solo indicio, un solo implicado, un solo sospechoso, no ha realizado el primer interrogatorio y no tienen absolutamente nada”.

Asegura Manuel Afanador que, desde que ocurrió la tragedia son muchas las versiones que se han dado sin que exista aun un indicio real y que, por la desinformación en redes sociales, la vida de el y su familia está en peligro.

“Nosotros tenemos miedo porque hay desinformación a atreves de redes sociales, en donde personas inescrupulosas nos señalan como presuntos responsables de la muerte de nuestra hija. Nosotros estamos en este momento amenazados. Toda la falta de gestión de la Fiscalía General de la Nación está haciendo que nuestra vida termine de desmoronarse”. Aseguró.

La marcha de los Mil Colores comenzó en el centro de Cajicá

La movilización que reúne a la comunidad de Cajicá y que tiene el nombre de “Mil Colores” comenzó a las 10 de la mañana y protestando de manera pacífica los familiares y amigos de la niña pidieron para que el caso no quede en el olvido y pase a ser uno más.

“Es una marcha pacífica, una marcha que resalta los mil colores que a mi amada hija le encantaban. Los colores, la alegría, todo lo que expresaba mi hija lo queremos plasmar en esta marcha para exigir justicia en su caso”.