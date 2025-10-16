Familia de Valeria Afanador pide celeridad en las investigaciones: convocan a marcha en Cajicá

Caso Valeria Afanador: abogado asegura que la niña necesitó un tercero para salir del colegio // Caracol Radio

Bogotá D.C

Tras dos meses y medio de la muerte de la menor de 10 años Valeria Afanador en Cajicá, la familia señaló que la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones para esclarecer su muerte.

“La Fiscalía General no tiene un solo indicio, un solo sindicado, un solo sospechoso. No ha realizado el primer interrogatorio. No tienen absolutamente nada”, indicó el padre de Valeria, Manuel Afanador.

El padre de la menor afirmó que han recibido amenazas contra su vida por la desinformación.

“Toda la falta de gestión de la Fiscalía General de la Nación está repercutiendo en que nuestra vida termine de desmoronarse”, afirmó el padre.

Debido a esta situación, la familia de la niña convocó a una manifestación pacífica el próximo sábado 18 de octubre a las 10 a.m. en el Parque principal de Cajicá.

“Es una marcha que va a resaltar los mil colores que mi hija, mi amada hija, le encantaban. Los colores, la alegría, todo lo que expresaba mi hija lo queremos plasmar en esta marcha para exigir justicia por su caso”, expresó Manuel.

El pasado 30 de agosto fue encontrado el cuerpo de Valeria Afanador cerca de un río en el municipio de Cajicá tras pasar días desaparecida.